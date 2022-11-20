تراند اليوم : سرقة 68 سنتا تكلف لصين سجن 20 عاماً

غالباً ما تكون العاقبة متناسبة مع الفعل، غير أن لصين مسلحين سيئي الحظ سيقضيان نحو 20 عاماً في السجن بعد أن نجحا في سرقة 68 سنتاً لا غير. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن قاضي مقاطعة بيكسار في تكساس، رايموند أنجيليني، حكم على راين هيرتا وأمولفو هيرنانديز (19 عاماً) بالسجن لمدة 18 عاماً و20 عاماً على التوالي، لتورطهما في 3 حوادث سرقة مسلحة متتالية.

وقالت مصادر في الشرطة إن الرجلين كانا يحملان مسدسين من عيار 22 ملم عندما سرقا موظفاً في وولمرت كان يحمل 68 سنتاً، وحاولا سرقة امرأة كانت تمرّ بسيارتها، مطلقين النار على زجاجها الأمامي قبل أن تنجح بالفرار، أما الضحية الثالثة فتمكن من تجريد هيرتا من سلاحه ما أدى إلى فرار المراهقين، غير أنهما عادا بعد جولة حول الحي ليحطمان سيارة الرجل.

ومن جهته، قال المدعي العام داريل هاريس إن الطلق الناري الذي أطلقاه على زجاج سيارة المرأة الأمامي لم يخترقه، غير أنه أضاف "لولا رحمة الله وعيار الرصاصة الخفيف، لكنا أمام موضوع مختلف تماماً".