تراند اليوم : وطني الشواطئ يلاقي الصين تحضيراً لتصفيات القارة بالدوحة

الدوحة- الخليج 365:

يلاقي المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في مباراة ودية قبل انطلاق التصفيات النهائية الآسيوية يوم 22 يناير الجاري بالنجاح، حيث تم الاتفاق مع المنتخب الصيني على لقائه الجمعة على ملعب نادي الغرافة الذي يحتضن تدريبات المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وصرح المدير الفني للمنتخب عماد هاشم أنه بأمس الحاجة لعقد لقاء قبل انطلاق التصفيات الرسمية من أجل إدخال اللاعبين في أجواء البطولة، وأضاف أن مواجهة التنين الصيني ستكون مفيدة للغاية، خاصة أننا نواجه أحد كبار اللعبة في القارة الآسيوية، حيث نال فضية البطولة الآسيوية الأخيرة التي كانت فلسطين نالت برونزيتها.

وسبق "للفدائي" أن التقى التنين الصيني في البطولة الآسيوية وتغلب عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد ملحمة كروية كبيرة.