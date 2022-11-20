تراند اليوم : عشق نادر وعالم ساحر في “انتصار الحب” على أبوظبي الأولى

عشق نادر وعالم ساحر في “انتصار الحب” على أبوظبي الأولى

أبوظبي / محمد جمال المجايدة

: يعود الثنائي المكسيكي بطلا مسلسل ماري تشوي (مايتي بيروني ووليام ليفي) ليلتقيا مجدداً من خلال المسلسل الجديد “ انتصارالحب” الذي تعرضه قناة أبوظبي الأولى حصرياً ابتداءً من 26 يناير الجاري يومياً عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 23:00 بتوقيت السعودية.ويعاد في اليوم التالي الساعة السادسة مساءً.

قصة مشوقة تحمل أحداث مثيرة من شأنها أن تلفت أنظار المشاهدين في عالمنا العربي بعد أن حقق هذا المسلسل نجاحاً باهراً في بلده الأم المكسيك ونال جوائز هامة في مسابقة أيمي المكسيكية. وتكمن أهمية المسلسل بفضل دخوله إلى كواليس عالم الموضة والأزياء وما يحتويه هذا العالم من غرائب وعجائب وسحر خاص ومنافسة شرسة في هذه المهنة.. وفوق كل ذلك سنستمتع بقصة الحب الرومانسية التي تجمع بالتأكيد بين مايتي ووليام بشخصيتين جديدتين هذه المرة هما (ماريا و ماكسميليانو).

تبدأ أحداث المسلسل مع فيكتوريا سيدة الموضة ونجمة عالم الازياء والمتزوجة من النجم السينمائي اوزفالدو، ويعيش معهما ابن الزوج ماكسميليانو (وليام ليفي ) الشاب الوسيم الذي تقع عارضات دار الأزياء تحت قدميه.

هذه الصورة الجميلة للمراة الناجحة فيكتوريا تخفي في حقيقة الأمر سراً من الماضي يعكر صفوها، حيث انها فقدت ابنتها ماريا (مايتي بيروني) منذ عشرين عاماً ولا تعرف لها مكاناً، لكن القدر يجمع الأم بابنتها من دون أن يعرفا بعضهما بسبب هوس ماريا بالموضة وحبها لفكتوريا ومن ثم عملها في مجال عرض الأزياءمع والدتها التي لا تعرفها.

الجمال البريء للعارضة الجديدة ماريا سيعرف طريقه لقلب مكسمليانو اللعوب، لكن هل سيكون الطريق لقلب ماريا سهلاً ؟ وهل سينتصر الحب وتتكشف الحقائق؟ هذا ما ستكشف عنه حلقات المسلسل المكسيكي الجديد.

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