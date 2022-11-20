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تراند اليوم : ارتداء المرأة للون الأحمر أثناء العمل يزيد ثقتها بنفسها

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لندن / مشرق نيوز /

أكدت دراسة طبية أن ارتداء المرأة للون الأحمر في مكان العمل يزيد من شعورها بالثقة بالنفس مقارنة بالألوان الأخرى.

وذكرت الدراسة أن 2 من بين كل 5 نساء يعتقدن بأن ارتداء شىء أحمر يزيد من ثقتهن بأنفسهن في حين تمنى نحو 29% منهن أن تكون لديهن الشجاعة للارتداء هذا اللون المثير للفتنة.

وأجرت الدراسة مؤسسة القلب البريطانية" لمتخصصة في علم النفس على أكثر من ألف إمرأة لمعرفة تأثير الألوان على حالتهم النفسية وشعورهن بالثقة بالنفس.

وتوصلت الدراسة إلى أن الألوان لها تأثير كبير على نفسية واتجاهات الإنسان خاصة المرأة لتجعلها أكثر إيجابية وتشعرها بالقوة في حين تشعرها بعض الألوان الأخرى بالاستكانة والضعف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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