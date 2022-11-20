تراند اليوم : الكلب الذي أصبح حديث ايطاليا في الوفاء لصاحبته الميتة

روما / مشرق نيوز /

أصبح كلب في ايطاليا حديث الناس لأنه لا يتخلف منذ وفاة صاحبته قبل شهرين عن أي قداس كانت تتردد عليه كل أحد قبل أن تقام فيها مراسم دفنها، فعندما يدق جرس كنيسة "سانتا ماريا أسونتا" في بلدة "سان دوناتشي" بمنطقة برنديسي، يغادر تومي البالغ 12 عاماً، ساحة البلدة حيث يتجمع المسنون ويمضي حزيناً ليجلس أمام مذبح الكنيسة الصغيرة.

ولم يفت على تومي أي قداس منذ رافق نعش صاحبته في دفنها، باستثناء أيام المطر الشديد، حتى بات الكاهن دوناتو بانا يقبل بوجوده أمام المذبح الذي غالباً ما يغفو قربه، أو يبقى هناك هادئاً يتأمل بالمصلين، وراضياً باستعادة ذكرى المرأة التي ربته واعتنت به في حنو وثيق جعله لا ينساها ووفياً لذكراها حتى حديث الناس في كل مكان بايطاليا.

وصاحبته كانت تقيم وحيدة مع 4 كلاب مشردة استقبلتها في منزلها، ومن بينها تومي، وكانت تغمرها بعطفها وحنانها. وكان تومي الكلب المفضل لديها، ويلحق بها طوال اليوم أينما تنقلت، خصوصاً عندما كانت تخرج من المنزل لشراء حاجياتها، وكان ينتظرها عندما تخرج من الفرن أو من عند البقال.

وقبل وفاتها كان تومي يبقى دائماً أمام باب الكنيسة ينتظرها كلما مضت إليها لتستمع للمواعظ في أيام الآحاد، لكن منذ سمح له الكاهن بالدخول خلال مراسم دفنها بات "تومي" يحضر كل المواعظ ومراسم الزواج والعماد والدفن في البلدة، وكأنه يريد أن يعطي للإنسان درساً في كيف يكون الوفاء والاخلاص.