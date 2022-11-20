تراند اليوم : شركة تركية تبتكر قلما يقرأ القرآن الكريم ويفسره

أنقرة / مشرق نيوز /

ابتكرت دار نشر تركية، تعمل في طباعة المصاحف، قلما الكترونيا يقرأ القرآن بمجرد تمريره على أي كلمة في المصحف الشريف.

وقال مدير الشركة علي يلديز لوكالة الأناضول، إن الشركة تطبع المصاحف بـ 162 شكلا مختلفا، منذ أن بدأت فعالياتها في 2004.

وأضاف "يلديز" أنهم يجرون باستمرار دراسات حول تسهيل قراءة القرآن على الناس، خاصة الأميين الذين لا يعرفون القراءة، لذلك قاموا بإنتاج وتطوير القلم الالكتروني، وقاموا بتخزين جميع كلمات القرآن بداخله،ويستطيع أي شخص الاستماع إلى الآيات القرآنية، أو معاني كلماتها، بمجرد وضع القلم على الكلمة، وتمريره على أيات القرآن في المصحف الشريف.