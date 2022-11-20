تراند اليوم : بالفيديو| ساحر يسقط رأسه في الشارع عدة مرات وسط ذعر المارة

نيويورك / مشرق نيوز /

تناقل نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو غريبا لساحر يقوم بخدعه متقنة عبر إسقاط رأسه من على كتفيه حتى منتصف صدره عدة مرات وإعادتها لمكانها مرة أخرى مما أثار ذعر بعض المارة والأطفال.

والساحر "ريتش فيرغسون" يقوم بتنفيذ حيلة سقوط رأسه على مرأى ومسمع العديد من الناس وسط الشوارع وذلك احتفالا بعيد الهالوين فى الولايات المتحدة حيث يبتكر الناس هناك كل عام خدعا مرعبة.

ويظهر "فيرغسون" أمام المارة فى الشوارع وهو يعطس عطسة قوية بصوت مرتفع فى بداية الأمر ليلفت انتباه الجميع بعدها يقوم بحيلة إسقاط رأسه حتى يظن الناس أن العطسة هى السبب فى وقوع الرأس.