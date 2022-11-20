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تراند اليوم : أحمد كشكش يختار شباب الخليل عن الرياضي والأمعري

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الخليل- الخليج 365:

انتقل اللاعب الدولي الفلسطيني أحمد كشكش الخميس إلى صفوف فريق شباب الخليل قادمًا من نظيره الأمعري، ليلعب معه في قيادة خط هجوم في اياب دوري جوال للمحترفين بالضفة الغربية.

وكان مسؤول لجنة التعاقدات والمدير الإداري لفريق شباب الخليل عامر سدر وبرفقة عضو اللجنة سائر الحرباوي سجلا كشكش في كشوفات اتحاد القدم ليصبح رسمياً احد لاعبي شباب الخليل، وقال سدر إن كشكش سيمثل إضافة نوعية جديدة لفريقه.

من جهته، عبر رئيس نادي شباب الخليل معاوية القواسمة عن شكره للاتحاد الفلسطيني على جهوده الدائمة، وتمنى للاعب الجديد التوفيق في صفوف شباب الخليل.

يذكر أن اللاعب كشكش من مواليد العام 1984، وكان قائد المنتخب الوطني الفلسطيني سابقاً، ويعتبر أحد أبرز مهاجمي فلسطين حالياً، ولعب للوحدات الأردني قبل ان يلعب للأمعري. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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