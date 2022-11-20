تراند اليوم : جامعة هارفرد الأمريكية تنقش آية من "سورة النساء" على مدخل الكلية

نيويورك / مشرق نيوز /

نقشت كلية القانون بجامعة هارفارد الآية رقم "135" من سورة النساء على الحائط المقابل للمدخل الرئيس للكلية، وهو حائط مخصص لأهم العبارات التي قيلت عن العدالة عبر الأزمان.

ووصفت الكلية هذه الآية بأنها "أعظم عبارات العدالة في العالم وعبر التاريخ، لهذا تم ترجمتها ونشرها في الكلية".

والآية الكريمة في القرآن الكريم هي، قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" صدق الله العظيم