تراند اليوم : زوجتان لكل مزارع مصري لحل مشكلة العنوسة في مصر

القاهرة / مشرق نيوز /

ابتكر بنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر أسلوبا جديدا لمواجهة العنوسة‏، في ضوء الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد العوانس بمصر بلغ ‏9‏ ملايين نسمة‏.

وأعلن الدكتور محسن البطران رئيس البنك ـ في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الزراعة أمس ـ أنه سيتم منح قروض لشباب المزارعين لإعانتهم علي تكاليف الزواج.

وتتضمن مبادرته تشجيع تعدد الزوجات, بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم معاقبة المزارع الذي يقدم علي أكثر من زيجتين.

وكشف عن أن الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الأولي تبلغ3%، بينما تبلغ لقرض الزيجة الثانية6% وسيعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة عليه تزيد علي15%.

و انتقد البطران من يشككون في مساندة البنك للمزارعين, مشيرا إلي أن البنك قام بإسقاط مديونية37 ألف مزارع بالكامل.