تراند اليوم : بث مباشر نيجيريا .. بث مباشر نيجيريا وغينيا HD بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا

بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا بيساو guinea bissau vs nigeria اليوم الاربعاء في كاس الامم الافريقيه ، يستعد الليله المنتخب النيجيري الذي كان قد نجح في التاهل لدور ال16 من الكان لخوض مباراته الاخيره في دور المجموعات اليوم وذلك عندما يلتقي مع المنتخب الذي يبحث عن تحقيق المفاجاه وبلوغ الدور القادم منتخب غينيا بيساو الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مباراه نيجيريا و غينيا بيساو الليله علي ارضيه ملعب رومدي أدجيا ملعب مباريات المجموعه الرابعه ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

المنتخب النيجيري يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك في ختام مواجهات الجوله الثالثه من دور المجموعات للمجموعه الرابعه من الكان ، المنتخب النيجيري كان قد حسم التاهل لدور القادم من الكان في الجوله الثانيه وذلك عقب تحقيق الانتصار الثاني له في المجموعه علي حساب منتخب السودان السبت الماضي وحقق المنتخب النيجيري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلثا اهداف مقابل هدف ، ويتصدر المنتخب النيجيري حاليا المركز المجموعه الرابطه برصيد نقاط بعد ان حقق الانتصار في اول مبارتان وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في ختام مشوراه في دور المجموعات.

مباراة غينيا بيساو ونيجيريا يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غينيا بيساو فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الجوله الاخيره لدور المجموعات من كاس الامم الافريقيه ، منتخب غينيا بيساو قبل ان يواجه خصمه النيجيري كان قد خسر مباراته الاخيره في المجموعه والتي كانت علي يد منتخب مصر في الجوله الثانيه من دور المجموعات وقد خسر منتخب غينيا بيساو هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، ويحتل منتخب غينيا بيساو في المجموعه الرابطه المركز الثالث برصيد نقطه واحده وهو الاخر الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده والبقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي من البطوله.