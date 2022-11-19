تراند اليوم : مسلسل عثمان 78 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 78 مترجمة HD المؤسس عثمان الحلقة 78 مترجمة

بثت قناة atv التركية مسلسل عثمان الحلقة 78 الجزء الثالث، والذي شهد أحداثاً مثيرة عن صراع الغازي عثمان لتأسيس الدولة العثمانية مع الصليبين والخونة والجواسيس.

يقع الغازي عثمان في فخ علم الدين شاه في أحداث الحلقة 78 عقب دخوله غرفة الوزير علم شاه ووضعه السيف على رقبته، فيما يكون مقاتلو علم شاه قد أسروا مقاتلي عثمان، مما يدفعه لتسليم نفسه، والوقوع بفخ نيكولا وعلم شاه، ويتعرض عثمان ومحاربوه لأقصى أنواع التعذيب، ثم يوضعون في ساحة اينغول تمهيداً لاعدامهم شنقاً.

تورغوت الب ينجح بتحرير ماري بعد سيطرة نيكولا على قلعة شقيقها كوسيس واختطافها.

مالاه خاتون تقود المحاربين لإنقاذ عثمان، بعدما جاء أمر من السلطان مسعود بطلبهم لمحاكمتهم هناك، لكن عثمان يطمئنها ويأمرها بالعودة إلى القبيلة.