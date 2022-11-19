تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. بث مباشر ماتش مصر ماتش مصر والسودان بث مباشر ماتش مصر و السودان مباشر

مشاهدة مباراة مصر و السودان بث مباشر 19-01-2022 Egypt vs Sudan على موقعنا تابع أهم مباريات اليوم بث مباشر لايف على عدة سيرفرات بجودة عالية و بروابط مباشرة تشتغل على الجوال و الحاسوب على قنوات البث المباشر المتواجدة لدى موقعنا.

ويدخل المنتخب المصري "الفراعنة" والسوداني "صقور الجديان" لقاء "الديربي العربي" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدولتين، ضمن بطولة القارة السمراء المقامة حاليا في الكاميرون، وعينهما على بطاقة التأهل الثانية المؤهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

ويلعب في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

ويميل التاريخ كفة المنتخب المصري، فقد تواجها أول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقي، يوم 10 فبراير 1957، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

كما تغلب منتخب مصر على السودان في نسخة 1959 بالنتيجة ذاتها (2-1) وفاز باللقب القاري، بينما ساد التعادل في نسخة 1963 بهدفين لكل منهما.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على مصر في البطولة القارية في نصف نهائي نسخة 1970 بنتيجة (2-1) أيضا، وكانت آخر مناسبة بينهما في كأس الأمم الإفريقية 2008 وفاز "الفراعنة" فيها بثلاثية نظيفة.

ويبحث منتخب مصر حامل اللقب برقم قياسي برصيد 7 ألقاب، عن اللقب القاري الثامن الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

بينما يمني المنتخب السوداني النفس بالفوز على مصر والتمسك بآمال التأهل عن هذه المجموعة خاصة أن مقعد الوصافة لا يزال حائرا بين مصر وغينيا بيساو والسودان بجانب احتمالية الدخول ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

ويتحفز صقور الجديان لتكرار سيناريو نسخة 2012 التي شهدت تخطي دور المجموعات بعد فوز حاسم في الجولة الأخيرة على حساب بوركينا فاسو وهي آخر نسخة شهدت تأهل السودان لمرحلة الأدوار الإقصائية منذ عام 1970 حين توج صقور الجديان باللقب القاري الوحيد.

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بخسارة أمام نيجيريا (0 -1)، وفوز على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها.

في حين بدأ السودان رحلته بالتعادل السلبي أمام غينيا بيساو والخسارة أمام نيجيريا (1-3) على الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو نقطة واحدة.

4- السودان نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على السودان ليضمن تأهله مباشرة إلى دور الـ16 للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" أو التعادل، ولكن بنتيجة أفضل في حال فوز غينيا بيساو على نيجيريا.

بينما يحتاج منتخب السودان للفوز فقط، وبنتيجة أفضل من غينيا بيساو، لكي يبلغ الدور التالي للبطولة، وفي هذه الحالة يحتاج منتخب مصر إلى خسارة غينيا بيساو أو تعادلها مع نيجيريا، ليتأهل كأفضل ثالث من بين 4 منتخبات صاحب المركز الثالث في المجموعات الست، رفقة متصدر ووصيف كل من المجموعات الست.

وفي مايلي معايير التأهل:

1- أفضل عدد من النقاط.

2- فارق الأهداف.

3- صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة.

4- قرعة يتم تنظيمها بمعرفة لجنة كافة المنظمة للبطولة.