تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر HD ماتش مصر اليوم مباشر مباراة مصر والسودان يلا شوت مباراة مصر والسودان مباشر يلا شوت

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وتأتي المباراة ضمن ختام منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، ويتواجد في مجموعة مصر أيضًا منتخبا غينيا بيساو ونيجيريا اللذان يلتقيان بدورهما في نفس الموعد.

ويقود منتخب مصر في البطولة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش والذي يحمل آمال المصريين في حصد اللقب القاري.

أما منتخب السودان فلا بديل أمامه بدوره سوى تحقيق الفوز في حال كان يرغب في مواصلة المشوار في البطولة بعدما تلقى في مباراتيه السابقتين الخسارة من نيجيريا وتعادل مع غينيا بيساو سلبيًا.

ويملك منتخب مصر في البطولة 3 نقاط من الفوز على غينيا بيساو والخسارة من نيجيريا، وسجل الفريق هدفاً وعليه هدف حتى الآن.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق مباراة مصر والسودان عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والموافق الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون.

وأدى منتخب مصر مساء أمس الثلاثاء تدريبه الأخير استعدادا لخوض مباراة السودان، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ 23 الجاهزين للمباراة في ظل عودة أكرم توفيق للقاهرة بعد إصابته بالرباط الصليبي ، فيما خضع الثنائي المصاب محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لتدريبات تأهيلية.