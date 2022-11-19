تراند اليوم : قائمة البرازيل كاس العالم 2022 .. تشكيلة البرازيل كاس العالم 2022

تشكيلة البرازيل كاس العالم 2022، ينتظر المنتخب البرازيلي عديد من المباريات التي من المتوقع ان تكون في قمة الاثارة والتشويق، بحسب القرعة التي تم اجراءها من اجل بطولة كأس العالم في نسختها القادمة والتي سوف يتم اقامتها في قطر، وجود عدد كبير من المباريات التي سوف تكون في نهائيات كأس العالم، والتي من المتفق بدئها في شهر نوفمبر القادم.
من أشهر وأعرق البطولات التي تقام في العالم هي بطولة كأس العالم، والتي تم تأسيسها في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكانت تضم عدد قليل من المنتخبات في ذلك الوقت، الى ان تطورت وأصبحت تضم عدد كبير من المنتخبات.
ومن الجدير بالذكر ان كأس العالم الحالي سوف يتم في قطر، اذ سيكون لها الشرف لاستضافة نسخة كأس العالم لهذا العام، وبدورها عملت على تجهيز وتحضير جميع الملاعب والمرافق العامة التي سوف يتم فيها استقبال اللاعبين، والجماهير من جميع انحاء العالم.
وقام الاتحاد الدولي لكأس كرة القدم على اجراء قرعة لكأس العالم 2022، والتي نتج عنها عدد من المواجهات الكبيرة، والتي سوف تجعل الجمهور يعيش الاثارة والتشويق على أرض الواقع.
- حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، إديرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون بيريرا (بالميراس).
- خط الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وغليسون بريمر (يوفنتوس الإيطالي)، داني ألفيس (أونام المكسيكي)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنجليزي)، ماركينيوس (سان جيرمان الفرنسي)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).
- خط الوسط: كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، برونو غيماريش (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ويست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).
- الهجوم: نيمار (سان جيرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس (ريال مدريد الإسباني)، غابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، أنتوني سانتوس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، بيدرو (فلامنغو).