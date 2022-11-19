تراند اليوم : قائمة البرتغال كاس العالم 2022 .. تشكيلة البرتغال كاس العالم 2022

مع انطلاق فعاليات كاس العام نشرت رسمياً قائمة البرتغال كاس العالم 2022 جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس القائمة النهائية لمنتخب بلاده، التي شهدت على وجود 9 لاعبين من الدوري الإنجليزي، و7 من البرتغالي، والباقي من بطولات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريشيو (روما الإيطالي).

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا ونونو مينديز (سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز وماتيوس نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو ماريو (بنفيكا)، أوتافيو مونتيرو (بورتو)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: أندري سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جونكالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)، ريكاردو هورتا (سبورتنغ براغا).