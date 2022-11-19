تراند اليوم : قائمة فرنسا كاس العالم 2022

قائمة فرنسا كاس العالم 2022 ،يدافع منتخب "الديوك" عن لقبه ويغيب عنه لاعبان مؤثران للغاية بداعي الإصابة وهما بول بوغبا ونغولو كانتي، في حين تجاهل المدرب ديديه ديشامب اللاعبين فيرلاند ميندي ولوكاس ديني.

واطمأن الفرنسيون على منتخب بلادهم بعد تأكد مشاركة المهاجم كريم بنزيمة في مونديال قطر، والذي غاب عن مباريات فريقه ريال مدريد في المباريات الأخيرة.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، ستيف مانداندا (رين)، هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير).

الدفاع: لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني)، ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)، أكسل ديزازي (موناكو)، إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جوليس كوندي (برشلونة الإسباني)، ويليان صليبا (أرسنال الإنجليزي)، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (تشلسي الإنجليزي)، ماتيو غوندوزي وجوردان فيريتوت (أولمبيك مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، كيليان مبابي (سان جيرمان)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).