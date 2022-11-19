تراند اليوم : تردد قناة ERT Greece اليونانية الناقلة لكأس العالم 2022 .. مشاهدة كاس العالم قطر مجانا

تردد قناة ERT Greece اليونانية الناقلة لكأس العالم 2022، سوف تبدأ مباريات كأس العالم في قطر 2022 وذلك في تاريخ العشرين من شهر نوفمب الحالي، والتي ستستمر حتى تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل، حيث تسعى كافة المنتخبات العالمية من اجل الظهور بصورة قوية والتنافس على اشهر لقب في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات، وذلك بعدما تمت القرعة لكافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم، كما وسيكون منتخب قطر في المجموعة الاولى، وهو المستضيف لكأس العالم العام الحالي.

تردد قناة ERT Greece اليونانية الناقلة لكأس العالم 2022

تردد القنوات الناقلة المجانية لكأس العالم 2022

قناة (BE IN SPORT ) 7 درجات غربا على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة بي ان سبورت على القمر عرب سات 26 درجة شرقا

تردد القنوات المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022

تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم في تونس

تردد قناة ERT Greece اليونانية الناقلة لكأس العالم 2022

التي تمكن المشاهدين من متابعة المباراة بدقة عالية، وهي احد اشهر القنوات التي ستعمل على نقل مباريات كأس العالم قطر 2022، وهي كما يلي:

تردد قناة ERT اليونانية، عل القمر الصناعي هوت بيرد_ وفق تردد/ 11623 _ معدل ترميزها/ 27500 _ استقطابها افقي.

تردد قناة ERT على قمر يوتلسات، على تردد/ 12734 _ معدل ترميزها/ 16750 _ استقطابها افقي.

تردد القنوات الناقلة المجانية لكأس العالم 2022

عرفت سلسلة قنوات بي ان سبورت على انها الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة الأربعة وستين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كذلك، في حين تمتلك شبكة القنوات القطرية المشفرة حقوق لكأس العالم، والتي سيتم بث مجموعة من المباريات من خلال قنواتها المشفرة لكن لن تستطيع أي قناة أخرى من بث تبك المباريات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولا يستطيع المشترك متابعة المباراة من خلالها الا ان يشتري جهاز مشفر الى جانب الاشتراك مدفوع الاجر قبل ذلك.

قناة (BE IN SPORT ) 7 درجات غربا على القمر الصناعي نايل سات

قنوات 14, 13, 12 ,11 be in sport hd على ترد: 10853/ أفقي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

تردد قنوات 4, 3, 2, 1 be in sports hd كما يلي: تردد: 12264/ افقي_ ويكون معدل تركيزها: 27500.

وتردد قنوات be in sports hd 15 وذلك على تردد: 12284/ عمودي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

في حين قنوات 16, 10, 9 be in sports hd وذلك على تردد: 12245/ عمودي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

وأخيرا قنوات 8, 7, 6, 5 be in sports hd على تردد: 12475/ عمودي_ ويكون معدل ترميزها 27500.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر عرب سات 26 درجة شرقا

تردد قنوات 1, 2, 3, 4 be in sports hd على تردد: 11642/ أفقي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

بينما تردد قنوات 7, 6, 5 be in sports hd على تردد: 1158t/ عمودي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

بينما تردد 9, 8 be in sports hd: 11585/ عمودي_ ويكون معدل ترميزها: 27500.

وتردد قناة be in sports hd 13 على: 11642/ افقي ويكون معدل ترميزها: 27500.

تردد القنوات المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022

RTBF La Une Belgium

يكون على19 درجة شرقا/ 12722 _ أفقي/ 23500.

بينما القنوات الإيرانية IRIB TV 3 HD Iran تعرض اقوى المباريات على ما يلي من الترددات:

قمر بدر بدرجة 26 شرقا/ 1181 _ أفقي/ 27500. Intelsat 26 درجة/ 11555 _ راسي/ 30000. في حين قمر بدر 26 درجة شرقا/ 11900 _ 27500.

TRV Romania:

HellasSat 39° شرقا/ 12524 _ رأسي/ 30000. HellasSat 39° شرقا/ 12688 _ رأسي/ 30000.

قناة TRT Turkey:

Turksat 42° شرقا/ 11096 _ أفقي/ 30000. تركي سات 42° شرقا/ 11054 _ رأسي/ 30000.

قناة Icimai TV HD AZerbaijan:

Azerspace 42° شرقا/ 11175 _ أفقي/ 27500.

كما ويمكن متابعة القنوات الجزائرية على تردد:

SES 22° غربا/ 12673 _ افقي/ 20250. Eutelsat 5° غربا/ 11059 _ افقي/ 23700

بينما قناة ITV Georgia:

AzerSpace 46° شرقا/ 11095 _ افقي/ 27500.

في حين قنوات TVI Poland الشهيرة :

هوت بريد13° شرقا/ 10834 _ رأسي/ 27500. هوت بريد 13° شرقا/ 10719 _ رأسي/ 27500.

تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم في تونس

في حين يستطيع محبي مشاهدة ومتابعة مباريات كرة القدم لكأس العالم 2022 قطر من متابعة المباريات من خلال: