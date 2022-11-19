تراند اليوم : قائمة منتخب الارجنتين كاس العالم 2022

قائمة الارجنتين كاس العالم 2022، تمكنت الارجنتين من تحقيق الفوز على كوريا كما انها استطاعت ان تأخذ الكأس من فينيسيا عام 2022 في الوقت الذي حققت فيه الفوز على إيطاليا، حتى غدت احد المنتخبات المرشحة للفوز في كأس العالك والذي من المقرر اقامتها في شهر ديسمبر القادم، ولنتعرف من خلال مقالنا عن قائمة منتخب الارجنتين خلال كأس العالم لعام 2022.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الانجليزي)، خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الاسباني)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانجليزي).

الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (برايتون الانجليزي)، إنسو فرنانديز (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، أليخاندرو "بابو" غوميز (اشبيلية).

الهجوم: لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا (إنتر الايطالي)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس)، باولو ديبالا (روما الايطالي)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الانجليزي)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي).

قائمة الارجنتين كاس العالم 2022

مشجعين منتخب الارجنتين على امل كبير ان يتمكن منتخبهم من تحقيق الفوز في بطولة كأس العال، كما ويسعى المدرب الخاص في منتخب الارجنتين يونيل سكالوني حتى يجعل الفريق يعمل كونه وحدة واحدة، خاصة ان ليونيل ميسي موجود وتبعا للوضع الممتاز الذي ظهر به في الوقت الأخير، وتتمثل قائمة الارجنتين لطاس العالم كما يلي:

المدافعون

كما ويستعد منتخب الارجنتين لتجهيز افضل لاعبي الدفاع في هذه الأوقات، ووفق ما يظهر ان اللاعب نيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو سيكونوا على استعداد تام من اجل المشاركة في الدفاع وقت الحاجة، بينما يستعد ليساندرو مارتينيز للقتال لمكانه ضمن التشكيلة الأساسية وذلك من خلال عروضه مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد، مع نيكولاس تاجليافيكو ومولينا.