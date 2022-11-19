تراند اليوم : قائمة اسبانيا كاس العالم 2022

قائمة اسبانيا كاس العالم 2022، تعتبر كأس العالم لعام 2022 التي تجرى في قطر هي حديث الكثير من عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم، وتبدأ المباريات في 20 من شهر نوفمبر، ويشارك فيها أفضل المنتخبات حول العالم والتي وصلت إلى اثنين وثلاثين منتخب، ونعرض لكم في هذا المقال تشكيلة وقائمة منتخب اسبانيا في كاس العالم 2023.

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنجليزي).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيزار أزبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، هوغو غيامون وخوسيه غايا (فالنسيا)، باو توريس (فياريال)، أيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كارلوس سولير (سان جرمان الفرنسي)، ماركوس لورنتي وكوكي (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، بابلو سارابيا (سان جرمان الفرنسي)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني).

قائمة اسبانيا كاس العالم 2022

قام المدير الفني للمنتخب الإسباني بالحديث عن القائمة المشاركة في المنتخب الإسباني في مباريات كأس العالم لهذا العام والتي تجرى في دولة قطر، ونذكر لكم تشكيلة وقائمة منتخب اسبانيا في كاس العالم 2023،

يذكر أن بطولة كأس العالم تبدأ في 20 من شهر نوفمبر لغاية 18 من شهر ديسمبر لعام 2022 ويشارك فيها ما يصل إلى 32 منتخب مقسمين ضمن مجموعات.

بالإضافة إلى ذلك فإن المنتخب الإسباني يتواجد ضمن المجموعة الخامسة والتي تشهد منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

يشارك في المنتخب الإسباني بمركز حارس مرمى عدد من اللاعبين وهم: أوناي سيمون، دافيد رايا، روبيرتو سانشيز.

كذلك في مركز الدفاع هناك:باو توريس، جوردي ألبا، غايا، غويلامون، إريك غارسيا، أزبيليكويتا، داني كارفاخال- لابورتي.

كما يلعب في خط الوسط سيرجيو بوسكيتس، رودري، بيدري، كوكي، غافي، كارلوس سولير، ماركوس لورينتي.

كذلك يشارك اللاعبين وهم:سارابيا، نيكو ويليامز، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا، فيران توريس، آنسو فاتي، بينو، داني أولمو في مركز الهجوم.

أبرز الغائبين عن قائمة إسبانيا

هناك عدد من أفضل اللاعبين في إسبانيا لن يتمكنوا من المشاركة في منتخب الإسباني في كأس العالم لهذا العام حيث لم يقع الاختيار عليهم، ونوضح لكم أبرز الغائبين عن قائمة إسبانيا.

يوجد مجموعة من اللاعبين الغائبين عن كأس العالم لهذا العام ومنهم: ديفيد دي خيا، وحارس مانشستر يونايتد، وأسباس مهاجم سيلتا فيجو ويعود ذلك لأسباب فنية.

ويذكر أن كأس العالم لهذا العام ينطلق في شهر نوفمبر وديسمبر في دولة قطر بتاريخ: 20 من شهر نوفمبر لعام 2022 وذلك في ملعب البين المتواجد في مدينة الخور القطرية.

في حين أن المباراة النهائية تكون في 18 من شهر ديسمبر والتي تجرى في استاد لوسيل الذي افتتح حديثاً.

مجموعات كأس العالم قطر 2022

يذكر أن المنتخبات المشاركة في كأس العالم والتي تبلغ اثنين وثلاثين منتخب تقسم ضمن ثماني مجموعات، وتضم المجموعة الواحدة منهم أربعة منتخبات، ونعرض لكم مجموعات كأس العالم قطر 2022.

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز.

المَجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.

المَجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.

مجموعة أسبانيا في كأس العالم 2022

يذكر أن المنتخب الإسباني سيكون من المشاركين في بدابات مباريات كأس العالم، ففي نهاي شهر نوفمبر تبدأ المباريات التي يشاركوا فيها، ونذكر لكم مجموعة أسبانيا في كأس العالم 2022.