تراند اليوم : قائمة منتخب المانيا كاس العالم 2022

قائمة منتخب المانيا كاس العالم 2022 .. والذي تاسس سنة 1900مـ ويقع منتخب المانيا ضمن المجموعة السادسة في الدور ال 32 والتي تشمل المانيا – كوريا الجنوبية – المكسيك – السويد ويضم منتخب المانيا العديد من اللاعبين ابرزهم اللاعب توني كروس و مولر و رويس ومسعود اوزيل وسامي خضيرة وحصد منتخب المانيا علي 4 نقاط بعد الخسارة من منتخب المكسيك بهدف نظيف والفوز علي منتخب السويد بهدفين مقابل هدف وخسر مساء اليوم من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين ليخرج مبكرا من الدور الاول في المجموعات من كاس العالم 2022 .ترتيب المجموعة السادسة في كاس العالم 2022
ويحتل منتخب السويد المركز الاول برصيد 6 نقاط فيما يحتل المركز التاني منتخب المكسيك برصيد 6 نقاط ايضا ومنتخب كوريا الجنوبية والمانيا كلا منها علي 3 نقاط ليغادرو مبكرا بطولة كاس العالم 2022، وفيما يلي ترتيب المجموعة السادسة في كأس اعالم 2022 ميلادي، وذلك من خلال الصورة التالية:
عرفت القائمة وجود يوسوفا موكوكو (17 عاما) نجم بوروسيا دورتموند وهو أصغر لاعب في صفوف بطل العالم 4 مرات سابقة.
وبعد تعافيه من سرطان الجلد، وجد في القائمة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، كما عاد ماريو غوتزه صاحب هدف نهائي 2014 إلى المنتخب، بينما يغيب الثنائي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة.
- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك أندريه تيرشتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).
- الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون الإنجليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كهرر (وست هام الإنجليزي) ، لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم (لايبزيغ)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك ونيكلاس سول (بوروسيا دورتموند).
- خط الوسط: جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، ليون غوريتسكا وغوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، ماريو غوتزه (أينتراخت فرانكفورت)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافرتز (تشلسي الإنجليزي)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ).
- الهجوم: كريم أديمي ويوسف موكوكو (بوروسيا دورتموند)، سيرج غنابري وجمال موسيالا وتوماس مولر وليروي ساني (بايرن ميونخ).