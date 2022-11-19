تراند اليوم : قائمة منتخب المانيا كاس العالم 2022

قائمة منتخب المانيا كاس العالم 2022 .. والذي تاسس سنة 1900مـ ويقع منتخب المانيا ضمن المجموعة السادسة في الدور ال 32 والتي تشمل المانيا – كوريا الجنوبية – المكسيك – السويد ويضم منتخب المانيا العديد من اللاعبين ابرزهم اللاعب توني كروس و مولر و رويس ومسعود اوزيل وسامي خضيرة وحصد منتخب المانيا علي 4 نقاط بعد الخسارة من منتخب المكسيك بهدف نظيف والفوز علي منتخب السويد بهدفين مقابل هدف وخسر مساء اليوم من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين ليخرج مبكرا من الدور الاول في المجموعات من كاس العالم 2022 .ترتيب المجموعة السادسة في كاس العالم 2022

ويحتل منتخب السويد المركز الاول برصيد 6 نقاط فيما يحتل المركز التاني منتخب المكسيك برصيد 6 نقاط ايضا ومنتخب كوريا الجنوبية والمانيا كلا منها علي 3 نقاط ليغادرو مبكرا بطولة كاس العالم 2022، وفيما يلي ترتيب المجموعة السادسة في كأس اعالم 2022 ميلادي، وذلك من خلال الصورة التالية:

عرفت القائمة وجود يوسوفا موكوكو (17 عاما) نجم بوروسيا دورتموند وهو أصغر لاعب في صفوف بطل العالم 4 مرات سابقة.

وبعد تعافيه من سرطان الجلد، وجد في القائمة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، كما عاد ماريو غوتزه صاحب هدف نهائي 2014 إلى المنتخب، بينما يغيب الثنائي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة.