تراند اليوم : شاهد.. ما سر بكاء ميريام فارس بحرقة على مسرح دبي؟

شاهد.. ما سر بكاء ميريام فارس بحرقة على مسرح دبي؟

دبي/ الخليج 365

غصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أمس الاثنين بدموعها عقب ظهورها الأول على المسرح بعد غياب دام سبعة أشهر بسبب مرضها.

وفور رؤيتها للجمهور في الحفل الذي أقيم في دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة، احتضنت ميريام فارس إحدى مساعداتها وانهمرت في البكاء، ليقابل جمهورها ذلك بتصفيق حاد.

وتوجهت فارس إلى جمهورها محاولة السيطرة على مشاعرها بالقول: "اشتقتُ إليكم". وكانت الصفحة الخاصة بإدارة أعمال المطربة ميريام فارس قد نشرت قبل ساعات من الحفل مقطع فيديو للأخيرة وهي تستعد للحفل وسط أجواء من الراحة والتفاؤل.

لمتابعة الفيديو عبر الرابط من هنا