تراند اليوم : بالفيديو.. مشهد جنسي لجاكي شان يؤدي إلى إقالة مدير قناة إيرانية!

بالفيديو.. مشهد جنسي لجاكي شان يؤدي إلى إقالة مدير قناة إيرانية!

طهران/ الخليج 365

أقال التلفزيون الإيراني الحكومي مدير قناة إقليمية على خلفية بثها فيلما للممثل الصيني، جاكي شان، دون حذف مشهد جنسي تضمنه الفيلم.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن المشاهدين في جزيرة كيش "شعروا بصدمة" إزاء بث القناة المحلية لقطات ضمن فيلم "حادثة شينجوكو" (إنتاج عام 2009) تظهر البطل الرئيس الذي يمثله النجم المتمرس في الفنون القتالية، جاكي شان، وهو يمارس الجنس مع "بائعة هوى".

واعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية هذا المشهد "منافٍ للأخلاق"، مشددة على أن بثه جاء في مخالفة لقواعد التلفزيون الحكومي الذي لا يبث أية مشاهد فيها ملامسة بين رجل وإمراة.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن مدير هيئة التلفزيون الإيراني (IRIB)، علي عسكري، أمر بفتح تحقيق في الموضوع وتعهد بـ"التعامل بجدية مع المخالفين وإبلاغ السلطات المختصة عنهم".

وأثارت هذه القضية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر بعض المعلقين بث تلك اللقطات مخالفة للآداب، فيما ينتقد آخرون السلطات لـ"تضخيم" الموضوع في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اجتماعية أكبر.

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