تراند اليوم : أحلام تثير جدلا في السعودية بسبب طائرتها الخاصة ولباسها ( صور )

الرياض - الخليج 365

تسببت المطربة الاماراتية أحلام جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية بسبب وصولها للمملكة بطائرتها الخاصة ولباسها.

ونشرت "أحلام"، عبر حسابها في "سناب شات"، صورا وفيديوهات من وصولها إلى مطار جدة، عبر طائرتها الخاصة، واللافت هو عدم ارتدائها عباءة.

وحضرت أحلام إلى السعودية لإحياء حفل زفاف خاص، رفقة المطربة المصرية "أنغام".

واستقبل "أحلام" في المطار المطرب السعودي الشهير محمد عبده، وعدد من معجبيها.

وانتقد ناشطون "أحلام" بسبب لباسها في السعودية على مقربة من مكة المكرمة، لا سيما أنها دائما ما كانت تؤيد منع المرأة من القيادة في المملكة.

وفي وقت لاحق، نشرت "أحلام" صورة للحرم المكي، مع عبارة "لبيك اللهم عمرة"، في إشارة إلى تأديتها مناسك العمرة بعد الانتهاء من إحيائها حفل الزفاف.







