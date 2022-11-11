تراند اليوم : حقيقة طعن رجل لزوجته بعد ارتدائها جوارب على شكل أفعى لإغرائه

تونس/ الخليج 365

نشرت وسائل اعلام حقيقة قصة امرأة تونسية أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين تسببت في اعتداء زوجها عليها دون قصد وكسر قدميها، لتتحول محاولة إرضاء الزوج لكارثة.

واشترت الزوجة التونسية، كما تناقل النشطاء، جوارب على شكل جلد الأفعى بينما تبدو الأطراف كرأس الأفعى بالفعل، وهو الأمر الذي تسبب لها في المشكلة، فقد فوجئ زوجها بأقدامها داخل الجوارب أثناء رفع الغطاء وظن أنها أفعى بالفعل فضربها بقوة مما تسبب في كسر قدمها، بينما لم تبين الزوجة الأداة التي استخدمها في الضرب.

وبعد انتشار صور قدمها مع الجوارب ونشر قصتها تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور بكثافة وعلقوا عليها بسخرية كبيرة من الموقف الغريب، بينما شكك البعض في القصة.

وبالبحث عن الحقيقة، تبين أن موقع "أوديتي سنترال" قد نشر قبل يومين القصة كاملة، حيث تبين أنها غير حقيقية، وتعود الصور إلى مصممة أزياء يابانية تدعى "ميمي"،والتي أطلقت مجموعة من الـ"جوارب" تجعل ساق من يرتديها وكأنها ثعابين حقيقية.

وحسب الموقع ، قالت "ميمي" إنها صممت الجزء العلوي من الجوارب كي يحاكي مقاييس الثعابين، بينما الجزء الذي يتخطى القدم يأتي برأس ثعبان يغير تعابيره كلما حرك المستخدم أصابع قدميه.

وأضافت أنها صممت أيضًا نماذج مختلفة لأنواع الثعابين الأخرى، مثل الكوبرا أو أفعى البواك، وحتى الوحوش الأفعوانية الأسطورية.

ونالت صور تلك الجوارب الغريبة الكثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أغلب المستخدمين عن استعدادهم للحصول عليها سواء لأنفسهم أو كهدايا.

وأوضحت "ميمي" أنه يمكن للشخص الحصول على الجوارب عبر موقعها الخاص أو من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة.