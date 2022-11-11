تراند اليوم : ما هو مرض كرون وما أبرز علامات الإصابة به؟

صحة - الخليج 365

يعتبر مرض كرون من الحالة الشائعة التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى، وذلك عندما يهاجم الجهاز المناعى للجسم الأمعاء، وقد يؤدى لالتهاب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض الاعراض التى تظهر على المريض وتدل على إصابته بالمرض وهى:

تتراوح علامات وأعراض الإصابة بمرض كرون بين الخفيفة والحادة، وعادة ما تتطور تدريجيا ولكن أحيانًا تحدث بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار.

فعندما يكون المرض في حالته النشطة، تشمل الأعراض والعلامات ما يلي:

1: اسهال.

2:الحمى.

3:الإرهاق.

4: ألم وتشنجات فى البطن.

5:ظهور دم فى البراز.

6:تقرحات فى الفم.

7: فقد الشهية وفقدان الوزن.

8:الشعور بألأم والتهابات حول فتحة الشرج.

وقد يعانى بعض الاشخاص المصابين بداء كرون الحاد ببعض العلامات ومنها:

1: التهاب الجلد، والعيون والمفاصل.

2: التهاب الكبد أو القناة الصفراوية.

3: تأخر النمو أو تأخر النمو الجنسي لدى الأطفال.

عند الشعور بتغيير مستمر فى عادات الامعاء أو وجود آلام فى البطن وظهور دم فى البراز مع نوبات مستمرة من الاسهال وفقدان الوزن يجب زيارة الطبيب فورا، فقد يسبب داء كرون بعض المشاكل الاخرى مثل انسداد الامعاء والإصابة بالبواسير وقرح المعدة.

ويكون علاج مرض كرون عن طريق بعض الادوية المضادة للالتهاب والمضادات الحيوية او عن طريق الجراحة.