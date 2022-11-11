تراند اليوم : ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 .. قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مترجم كاملة

نستكمل معكم عشاق ارطغرل الحلقة 129 من مسلسل قيامة ارطغرل الثامنة من الجزء الخامس 129 التي يختطف فيها دراغوس ابليغيلي ويأسر أتباع المغول ارتوك ويحققون معه عن مكان الصندوق .

الحلقة 129 من مسلسل ارطغرل ستكون الحلقة الثامنة من الجزء الخامس وقد قامت قناة TRT بالإعلان عن الموسم الجديد للمسلسل من خلال البرومو المتواجد بالأسفل.

تردد قناة trt التركية

قناة تي أر تي تنقل حلقة واحدة من المسلسل أسبوعياً كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الرياض، وهذا هو تردد القناة.

تردد قناة trtتردد قناة trt

أسم القناة التردد القمر

TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

هذه هي القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل مترجم إلي اللغة العربية على النايل سات.

مقطتفات من أحداث الحلقات الماضية

وتم عرض حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل منذ أكثر من شهر، والتي شهدت ظهور “عثمان” الأول في عمر 17 عاماً في ثوب البطولة، حيث كان يدافع عن رجل عجوز من قطاع الطرق، قبل أن يقع ضحية بين إيديهم، وتنقذه سيدة كانت مندسة من أحد قادة القبائل التابعة للدولة، والطامع في “سوغوت”، ليتم بعدها اختطاف “أرطغرل” وانقاذه من تحت سيف أحد القادة المغول، لنتفاجئ بإن من قام بإختطافه هو أحد التابعين، ليسلمه ملكاً جديداً.وعلم أرطغرل بوجود صندوق في ءمر سري بقونيا مقر السلاجقة بها أسرار توريث الحكم، هذا الصندوق فرط به بهاء الدين لصالح المغول، ويحاول أرطغرل ومحاربييه نجاح مهمته بالحصول عليه، في الوقت الذي يكمل الرومان مخططهم في نشر الفتنة في سوغوت.

وظهرت العديد من المفاجأت أثناء الأحداث، لعل أبرزها أن “دراغوس” وعصابته هم قلة منشقين عن الدولة البيزنطية، ويرغبون في الحصول على بعص أراضيها وأراضي الأتراك، وأن عصابة “دراغوس” تعمل على الحصول على حكم القلعة، ومن أبرز المفاجأت كان التعرف على سر القلادة التي سلمها تيكليس لأبنته قبل وفاته، والتي لا يعرف سرها سوى الحاكم يانيس حاكم القلعة.

ويبدو أن أرطغرل سيظل يبحث عن هوية دراغوس، خاصة بعد موت القائد يانيس الذي كان سيدلهم على سر القلادة الخفي والتعرف على هوية هذا الشخص الذي يعبث في “سوغوت” ويبث الفتن بها، ويتمثل سر القلادة في معرفة أن “زانغوتش” هو “دراغوس” والموجود داخل كنيسة “سوغوت.

ارطغرل 129

وقام موقع النور من مسلسل قيامة أرطغرل بالترجمة العربية عبر القمر الصناعي نايل سات وبجودة رائعة، ويترقب المتابعين عرض الحلقة الجديدة مساء الخميس المقبل.

وعرضت قناة تي أر تي برومو الحلقة الجديدة 129 الأول والثاني على مدار الأيام الماضية، حيث سيطر الغموض والتشويق على هوية الأحداث.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 رابط تحميل وتنزيل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 بجودة عالية موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 129،وبدأ الالاف من المسلمين والعرب خصوصاً في البحث عن الحلقة 129 من مسلسل قيامة أرطغرل أو Diriliş Ertuğrul الذي يحكي قصة حياة أرطغرل ابن سليمان شاه، والد عثمان خان مؤسس الدولة العثمانية، كقائد قبيلة تجمعت له جميع عناصر تكوين دولة جديدة، لتحمل لواء الفتح الإسلامي في لحظات من التاريخ عاني فيها العالم الإسلامي حالة من الشتات والضعف. المسلسل بدأ إنتاجه في مايو 2014 على جزئين بمجمل 61 حلقة ويعد نقلة في الدراما الإسلامية.تدور أحداثه حول قبيلة قايي وزعيمها أرطغرل، في فترة اشتد فيها الضغط المغولي على القبائل التركمانية التي كانت تقطن أواسط آسيا واضطرت إلى التوجه غربًا، خوفًا من هذا الخطر المدمر، والموت القادم من الشرق.كانت قبيلة قايي إحدى تلك القبائل، وبدأ زعماؤها بالبحث عن موطن لهم وسط تخبط يعيشه العالم الإسلامي آنذاك، فالخلافة العباسية تحتضر، والإمارات الإسلامية في تناحر، والخطر الصليبي يتحين الفرص للانقضاض من جديد على الأماكن المقدسة.وأرطغرل هو والد عثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.مرت القبيلة التي هاجرت باتجاه الأراضي السلجوقية في الأناضول بعدة مناطق جغرافية يكفي أن نذكر منها حلب، حتى ننطلق من الواقع باتجاه التاريخ الذي عاشته شخصيات المسلسل، إذ يروي لنا التاريخ مستحضرًا إياه من روح الواقع الذي نعيشه، ونعاني آلامه في كل لحظة، وما نجاح المسلسل إلا لمحاكته الواقع الذي قد يكون أقسى مرحلة تاريخية تمر بها الجغرافية التي تدور عليها أحداثه بعد الغزو المغولي.يضع المسلسل المشاهد أمام الواقع مباشرة ليصف الوضع الإسلامي، ولا سيما وضع تركيا، في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة في إطار القصة التاريخية.إن الحالة التي تعيشها قبيلة قايي في العمل تستمد إحساسها بعدم الاستقرار من الواقع المبعثر للأمة، والصراع، والضغط الذي تقع تحته تركيا بالدرجة الأولى في وسط فوضى عارمة تعيشها الجغرافية.ويستبشر العمل الولادة للأمة من جديد من خلال طرحه لحلم أرطغرل في تأسيس دولة إسلامية تحمل الراية، وتمنع الظلم.كما يطرح مفاهيم تتصف بعمقها بالنسبة للشخصية المسلمة ولا سيما في ظل واقعها المعاش كالإيمان من خلال ارتباط المسلم بالله، وقناعته بالنصر المحتم، والعدالة التي يدعو لتطبيقها من أجل الخلاص، والظلم الذي يدعو لمواجهتة، ونصرة المظلوم التي يراها واجبًا لا مفر منه يقع على عاتق المسلم بالدرجة الأولى، والهجرة التي يجسدها من خلال هجرة القبيلة المستمرة للوصول إلى بر الأمان، إذ تعتبر أنها البداية في المكان الذي ينتهي فيه كل شيء.ويحذر من الخيانة في عالمنا الإسلامي ولا سيما من الأقربين، وأنها أصعب من مواجهة العدو الواضح، واقتتال الإخوة الذي يرى فيه هلاكًا محققًا لهما، مبديًا ذلك بعبارات صريحة ومخاطبًا بها المشاهد معتبرًا دم الإخوة خطًا أحمر متى ما سال يصعب إيقافه، إضافة لكل هذا يدعو إلى عدم فقدان الأمل بالله، واليأس المحرم.تُعرض حلقات المسلسل منذ بدايته في كل يوم أربعاء في تمام الساعة 7:55 مساءً على قناة تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1)