تراند اليوم : مباشر ايران : بث مباشر ايران والجزائر بث مباشر مباراة إيران والجزائر مباشر الجزائر وايران مباشر الآن

بث مباشر ايران والجزائر بث مباشر مباراة إيران والجزائر مباشر الجزائر وايران مباشر الآن المنتخب الجزائري على موعد مع لعب مباراة ثالثة وأخيرة ضمن معسكر له، وذلك عند ملاقاة منتخب إيران ودياً يوم الأحد، على ملعب سحيم بن حمد التابع لنادي قطر القطري.

وعلم "العربي الجديد"، من مصادر خاصة، أنّ المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي يتجه لإحداث العديد من التغييرات على التشكيلة، مقارنة بالتي لعبت وفازت على أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وتفيد المعلومات بأنّ بلماضي سيبدأ المباراة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الجدد، يتقدمهم الحارس أنتوني ماندريا، والظهيرين حكيم زدادكة ويانيس حماش، على أن يشغل محور الدفاع كل من أمين توقاي وأحمد توبة.

وفي خط الوسط سيعمل بلماضي على تشكيل ثلاثي جديد سيتألف على الأغلب من الثلاثي السابق لنادي بارادو والمتمثل في آدم زرقان، هشام بوداوي وعبد القهار قادري، مع إراحة الثنائي راميز زروقي وإسماعيل بن ناصر.

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وإن كان الجناح الأيمن سيشغله رشيد غزال وبلال براهيمي يساراً، فإن بلماضي أمام خيارات حول مركز رأس الحربة، حيث يملك الشاب محمد الأمين عمورة حظوظاً وافرة للمشاركة، على حساب الثنائي بلال عمراني ورياض بن عياد، مع استبعاد المخضرم إسلام سليماني من هذا اللقاء.