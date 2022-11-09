تراند اليوم : جامعة بيرزيت…الأفضل فلسطينيًا حسب تصنيف QS العالمي

رام الله / مشرق نيوز

حصلت جامعة بيرزيت، على تصنيف 61-70 من أصل 100 جامعة في آخر نتائج تصنيف QS، لأفضل جامعة في المنطقة العربية لعام 2015.

وتقدمت جامعة بيرزيت على الجامعات الفلسطينية بنتيجة بلغت 27.1.

واعتمد التصنيف على 9 مؤشرات رئيسية وهي : مؤشر نسبة الأساتذة للطلبة وحصلت الجامعة فيه على 24.5، ومؤشر نسبة حملة الدكتوراة من الكادر التدريسي وحصلت الجامعة فيه على 58.2، ومؤشر معدل المقالات المنشورة لعضو الكادر الأكاديمي وحصلت الجامعة فيه على 11.2، ومؤشر معدل الاقتباسات للمقالة الواحدة وحصلت الجامعة فيه على 65.1، ومؤشر نسبة المدرسين الأجانب وحصلت الجامعة فيه على 5.2، ومؤشر نسبة الطلبة الأجانب وحصلت الجامعة فيه على 1.5، ومؤشر تأثير الموقع الالكتروني استنادًا لمعطيات ويبومتركس وحصلت الجامعة فيه على 66.4، واخيرا مؤشري السمعة الاكاديمة سمعة المستخدم.

وقد تفوقت بيرزيت على الجامعات الفلسطينية، وبعض الجامعات العربية، في مؤشرات نسبة الاساتذة للطلبة ومعدل المقالات المنشورة لعضو الكادر الأكاديمي، ومعدل الاقتباسات للمقالة الواحدة، ونسبة المدرسين الأجانب، آخيرًا مؤشر نسبة الطلبة الأجانب.

يذكر أن التصنيف شمل 260 مؤسسة أكاديمية، منهم 194 فقط من كانت لديهم معلومات كافية لتصنيفهم.

وبالنهاية ظهرت 100 جامعة في التصنيف، حيث تم تصنيف المؤسسات التي جاءت تحت المرتبة 50 في مجموعات من 10 لتقارب نتائج التقييم.

وتربعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على رأس أفضل 100 جامعة عربية، تليها الجامعة الامريكية في بيروت.