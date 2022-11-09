تراند اليوم : 8 ملايين مصلٍ ومعتمر بالحرم المكي في الثلث الأول من رمضان

الرياض / مشرق نيوز

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، أنه تم نقل أكثر من 8 ملايين راكب (مصلين ومعتمرين) إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مدير إدارة الحج والعمرة في إمارة منطقة مكة المكرمة، صلاح صقر، قوله: إنه "تم نقل أكثر من 8 ملايين راكب خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان الحالي إلى المسجد الحرام".

وزادت أعداد الركاب الذين قدموا إلى المسجد الحرام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان الحالي عن نظيرتها العام الماضي بنسبة 49%.

وبيّن صقر أن عدد المركبات التي نقلت قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة المذكورة بلغ أكثر من 38 ألف سيارة بنسبة زيادة على الفترة نفسها في العام الماضي بلغت 25%.

وبيّن مدير إدارة الحج والعمرة بإمارة مكة، أن لجنة الحج المركزية التي يرأسها خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أقرت مؤخراً خطة النقل التي تهدف لتأمين نقل 25 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

من جانب آخر، أعلن الدفاع المدني السعودي في مكة المكرمة أنه استحدث، ضمن استعداداته لتنفيذ خطة شهر رمضان، 63 مركزاً ووحدة موسمية لمباشرة البلاغات والحوادث واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث الخاصة بالمعتمرين.

ويتزايد الإقبال على أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتوافد المعتمرون من جميع أنحاء العالم؛ وذلك لعدم تفويت فرصة زيارة البيت الحرام بسبب الأعداد المحدودة التي يمكن لها زيارته في موسم الحج من كل عام.