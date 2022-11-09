تراند اليوم : صورة :زوجان في التسعين من العمر يحصلان على شهادتي تخرج في الثانوية

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

مُنح زوجان أمريكيان من أصل ياباني، شهادتي تخرج فخريتين من مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد طردهما منها خلال الحرب العالمية الثانية، واعتقالهما في معسكر تابع للحكومة الأمريكية.

واستقبل حشد مؤلف من عدة آلاف من الأشخاص جورج وميكو كايهارا، وكلاهما 90 عاما، بتصفيق حار لدى تقديمهما ومعهما شهادتا التخرج في مدرسة توستين الثانوية قرب إيرفين خارج لوس أنجلوس يوم الخميس، حسبما قال مارك إيليوت المتحدث باسم المدرسة.

وكان من المفترض أن يتخرج الاثنان في المدرسة في 23 يونيو 1943.

واعتقلت الحكومة الأمريكية، أكثر من 110 آلاف شخص في عشرة من مثل هذه المراكز التي أقيمت في شتى أنحاء الغرب الأمريكي، بعد هجوم اليابان عام 1941 على بيرل هاربور.

وكان جورج وميكو، في السنة قبل الأخيرة في المدرسة، عندما اعتقلا في معسكر بوسطن في أريزونا في مايو 1942.

وتزوج الاثنان في 1950، ولديهما الآن أربعة أبناء وسبعة أحفاد، وقد أكملا دراستهما الثانوية أثناء وجودهما في المعسكر الذي استمر ثلاث سنوات.



