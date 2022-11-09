تراند اليوم : صالون زهرة الحلقة 10 .. صالون زهرة الحلقة 10 كاملة HD

يعتبر صالون زهرة للتجميل ملاذا للنساء الراغبات في تدليل أنفسهن، أو الهروب من متاعب الحياة، ولكن حدثا غير متوقع يربط مالكة الصالون بشاب يدعى أنس.

النجوم:

نادين نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي ابي سمرا، جنيد زين الدين، لين غرة.

الرجال ممنوع عليهم الدخول إلى صالون نادين نجيم بتاتاً ، مكان مخصص للسيدات فقط. وحاولت محاولة أحدهم كسر هذه القاعدة ، وعام النظر وابتسام (نهلة داوود) ورشا (زينة مكي) ولينا (لين غرّة) سيقفن له بالمرصاد ، ضمن الكوميديا ​​الاجتماعية "صالون زهرة" من كتابة ندين جابر وإخراج جو عيد ، وهو من عروض شاهد الأولى "، ويعرض لأول مرة وحصريّاً على" شاهد VIP ".

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يبدو أنها تبدو نفسها في حياتنا ، انقر فوق استمرار المهمة ".

يجسد معتصم شخصية أنس ، شاب يعمل في تنجيد المفروشات والموبيليا ، ويتورّط في عمل خارج القانون ، فيضطر بحكم ذلك للدخول إلى الحي الشعبي.

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يعيد "صالون زهرة" نادين نسيب نجيم بمعتصم النهار ، ائتلافات شكلا ثنائياً أحبه الجمهور في مسلسل "خمسة ونص" قبل نحو عامين. ويتجدد اللقاء بينهما اليوم، بعمل ذو طبيعة مغايرة عن الأول، وفيه جرعات مضاعفة من الكوميديا، إلى المواجهات الدرامية والصراعات داخل الحي الشعبي الذي يزينه هذا الصالون النسائي ، ويصور الحياة اليومية لموظفاته وزبوناته وجيرانهم في قالب طريف ..

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أحل النساء من النساء الحوامل ، السكن في ملاذ آمن للسيدات اللواتي تلجأن ، ليس بغرض التجميل ، ومشاكله العاطفية والزوجية ، أيضاً. وفي سياق الأحداث ، تصل إلى الصالون ، حلاقة حلاقة عن طريق الخطأ. في محل تنجيد بالقرب من الصالون لكي تصل إلى كرسي ، رمز كرسي إلى كرسي.

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"صالون زهرة" من كتابة ندين جابر ، إخراج جو بوعيد ، وبطولة نادين نسيب نجيم ، معتصم النهار ، طوني عيسى ، فادي أبي سمرا ، جنيد زين الدين ، نهلة داوود ، كارول عبود ، زينة مكي ، لين غرة ، رشا بلال ، أنجو ريحان ، حسين مقدم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وآخرين .

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