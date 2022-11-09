تراند اليوم : تنزيل تطبيق ياسين تي في .. تحميل ياسين تيفي 2021 ياسين كورة بث مباشر

تنزيل تطبيق ياسين تي في الأن مع تحميل ياسين تيفي أفضل تطبيق لمشاهدة المباريات والقنوات المشفرة على الاندرويد.يعتير تطبيق Yacine TV من أشهر البرامج لمشاهدة القنوات التلفزيونية والرياضية حتى القنوات المشفرة، ومشاهدة مباريات كرة القدم مباشرةً عبر الانترنت. يعرض التطبيق قوائم أساسية مرتبة بشكل جيد وأنيق، كما يقدم جدولاً دورياً مباشر للمباريات اليومية مع ملخصات وتحليلات والأهداف في كل مباراة.

مميزات تطبيق Yacine TV

مجموعة من القنوات التلفزيونية و القنوات الرياضية تزيد عن 230 قناة.

و القنوات الرياضية تزيد عن 230 قناة. يوفر التطبيق مشغل وسائط خاص به لمشاهدة القنوات المشفرة .

. يوفر جودة عرض مختلفة للقنوات بحيث تتناسب مع سرعة الانترنت لديك.

للقنوات بحيث تتناسب مع سرعة الانترنت لديك. مشاهدة البرامج التلفزيونية ومباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الهامة.

وغيرها من الأحداث الرياضية الهامة. مشاهدة مباريات الدوري العربية والأوروبية والعالمية.

قوائم أساسية للقنوات مرتبة بشكل جيد.

للقنوات مرتبة بشكل جيد. يقدم جدول للمباريات اليومية وملخص لها.

وملخص لها. التطبيق صغير الحجم ، وتم تصميمه ليكون بسيط وسهل الاستخدام.

، وتم تصميمه ليكون بسيط وسهل الاستخدام. يعمل التطبيق على جميع الهواتف بنظام آندرويد من إصدار 4.0.

تشغيل تطبيق Yacine TV اخر اصدار 2021

يمكن تحميل التطبيق مجاناً وبآخر إصدار من خلال الرابط ثم نقله وتثبيته على هاتفك، كما يمكن تحميله من الويب، في جميع الحالات سيكون عليك تفعيل خيار التحميل من مصادر غير معروفة، التطبيق غير متوفر على متجر غوغل بلاي الرسمي.

صور من تطبيق ياسين tv

واجهة التطبيق، قائمة القنوات التلفزيونية.

قائمة قنوات beIN sport.

تشغيل القنوات الرياضية.

قائمة المباريات المباشرة

قائمة قنوات MBC.

مراجعة تطبيق Yacine TV

الإيجابيات

يقدم مجموعة جيدة من القنوات التلفزيونية والرياضية.

يتضمن مشغل وسائط خاص به.

يوفر جودة عرض متباينة.

تطبيق سهل الاستخدام وصغير الحجم.

السلبيات

يعرض الكثير من الإعلانات غير المرغوب فيها.

بعض القنوات قد لاتعمل.

Yacine TV تطبيق يعرض مجموعة من القنوات التلفزيونية والأحداث الرياضية من خلال بروتوكول IPTV، كما يوفر جدول لأهم المباريات والألعاب الرياضية.

حل مشكل ياسين تيفي وإلغاء التثبيت

قد تواجهك هذه المشكلة أثناء تشغيل أو البحث عن ياسين تيفي، ويمكن حل المشكلة بواسطة إيقاف ميزة الحماية المهمة في جهازك، لا أنصح بذلك ولكن قد يكون هذا الإجراء هو الحل لتشغيل التطبيق، يمكنك تعطيل ميزة Google Play protect كما في الصورة وإعادة تنزيل التطبيق مرة ثانية.

تجد هذا الخيار في الإعدادات، الخصوصية والأمان ثم Play Protect.

كيفية تحميل تطبيق yacine tv للكمبيوتر

يمكن تشغيل برنامج ياسين تيفي على الكمبيوتر بنظام ويندوز من خلال إستخدام محاكي نوكس، كما يمكن عرض المباريات على شاشة التلفاز باستخدام تطبيق Chromecast على أجهزة أندرويد، أو من خلال تثبيت ملف APK مباشرة على أي تلفاز حديث من نوع Smart TV.