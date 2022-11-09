تراند اليوم : موعد عرض la casa de papel season 5 .. لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس موعد la casa de papel season 5 موعد لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس موعد العرض

موعدكم مع لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس موعد العرض "مسلسل البروفيسور" الجزء الخامس المجلد الأول غدًا la casa de papel season 5 موعد عرض الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت الجزائر والمغرب، la casa de papel season 5 موعد الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مصر وليبيا والامارات الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت فلسطين والاردن والعراق والسعودية واليمن وقطر وتونس.

تم محاصرة العصابة في بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وتم القبض على البروفيسور، وكانت المفاجأة أنه لأول مرة، ليس لديه خطة للهروب، ويظهر الجيش في المواجهة لتقترب نهاية أعظم سرقة في التاريخ، وما بدأ كسرقة سيتحول إلى حرب.

الموسم الأخير من لاكاسا دي بابيل

قال كاتب المسلسل خافيير غوميز سانتاندير لوسائل الإعلام، إنه على الأرجح لن يقوم بكتابة أجزاء أخرى للمسلسل، لأنه يقع تحت ضغط كبير ويشعر بالإجهاد العقلي، ولكنه أكد أن المسلسل سينتهي بشكل جيد للغاية هذا الموسم.

وقال أنه حاول بقدر الامكان إبقاء الحبكة الدرامية للمسلسل قيد السرية حتى تزيد الإثارة والتشويق ولا يتمكن المشاهد من توقع ما سيحدث في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض المسلسل في البلاد العربية

أعلنت "نتفليكس" عبر حسابها في موقع فيسبوك، عن توقيت طرح الجزء الخامس من مسلسل "لاكاسا دي بابل" في مختلف البلدان العربية.

فكرة مسلسل لاكاسا دي بابل

فكرة المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل" تقوم على تنفيذ مجموعة من الاشخاص يترأسهم العقل المدبر ويدعى "البروفيسور"، بتنفيذ أكبر سرقة مصرفية في التاريخ المسجل، ولكن في ذات الوقت يحظون بحب الناس وتعاطفهم معهم، لأنهم ضد نظام التجارة العالمي.

وحقق "لاكاسا دي بابل" في مواسمه الأربعة السابقة مشاهدات قياسية بالمقارنة بأي سلسلة عالمية أخرى على مستوى العالم، متغلبا على معظم المسلسلات وأشهرها "Game of Thrones" (لعبة العروش).