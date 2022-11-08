تراند اليوم : نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الأول موقع ناجح : نتائج الصف الثالث متوسط الرصافة الثالثة وكافة المحافظات

نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الأول موقع ناجح : نتائج الصف الثالث متوسط الرصافة الثالثة وكافة المحافظات ، نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الأول موقع ناجح ، نتائج الرصافة الثالثة الثالث متوسط 2018 ،و مستمرين لحد الان برفع نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2017 الدور الاول لمديرية تربية الرصافة الثالثة ،حيث بالتعاون مع مشرفي مركز فحص الدراسة المتوسطة التابع لمديرية الرصافة الثانية تم جلب نسخه من هارد النتائج ورفعه في مرفقات.

الموقع حيث النتائج لجميع مدارس التابعة للمديرية بضمنها مدارس الاهلية ونتائج الخارجيون ،رفعنا النتائج في المرفقات حتى لا يصير لود علينا ويوكف الموقع علمودكم حتى تاخذون النتائج بسرعه.

وظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الاول في العراق ،وسجلت المادة الاسلامية النسبة الاعلى في النجاح في نتائج الثالث المتوسط لعام 2018، فيما سجلت المادة الانجليزية أقل نسبة نجاح مقارنة مع المواد الباقية في منهاج الثالث متوسط .

وأعلنت النتائج في المناطق التالية/

١-رصافه لاولئ

٢- رصافه ثانيه

٣-الرصافه ثالثه

٤-الديوانيه

٥-البصره

٦-النجف لاشرف

٧-ديالئ

٨-ميسان

٩-الكوت

اما كرخ الاولي وثانيه مطلع الاسبوع القادم .

ويمكنكم زوارنا الاعزاء تحميل نتائج الطلاب من هنا

ونشير لكم بانه اي سؤال او استفسار راسلنا عبر الصفحة الرسمية الخاصة بنتائج او اكتب اسمك الرباعي و المدرسة والرقم الامتحاني وسيتم الرد.