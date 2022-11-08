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تراند اليوم : مبروكـ نتائج البكالوريا 2018 حسب المدرسة وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2018 بالاسم ورقم الاكتتاب أوائل البكالوريا علمي وادبي www.moed.gov.sy استخراج البكالوريا

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تهانينا لطلاب البكالوريا في سوريا ، الناجحين في امتحانات البكالوريا الفصل الثاني 2018 حيث نزودكم اليوم  برابط الاستعلام  المباشر عن نتائج البكالوريا 2018 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy .

نتائج البكالوريا في سوريا للعام 2018 الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات رسميا عبر موقع وزارة التربية الوطنية في سوريا.

 حيث يبحث الكثير من طلاب البكالوريا عن موعد اعلان نتائج امتحانات البكالوريا  2018، وروابط مباشرة لنتيجة البكالوريا للعام 2018 بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم في سوريا أكدت أن نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا ستظهر خلال ساعات، حيث جاري الن عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا لامتحانات البكالوريا، على أن تعلن رسميا عبر موقع وزارة التعليم قبل نهاية يونيو 2018.

 رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه
http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:
https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:
http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:
http://tollabna.com

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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