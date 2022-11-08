تراند اليوم : العلوم للجميع + موقع وزارة التربيه السوريه نتائج البكالوريا 2018 حسب المدرسة وحسب الاسم وحسب رقم الالكتتاب نتيجة بكالوريا سوريا "الف مبروك"

طالع الان كافة نتائج البكالوريا في سوريا لجميع طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا للعام 2018 ، مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم السورية، والتي أعلنت عنها قبل قليل لطلاب البكالوريا الفرع العلمي والادبي والشرعي ، والذين بات بامكانهم الاطلاع على نتائد البكالوريا الان بكل سهولة.

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي أو برقم اكتتاب الطالب يكون متاحا يوم الخميس الموافق 28/6/2018، عقب انتهاء المصححين والمراجعين من كافة عمليات فرز ومراجعة درجات الطلاب، ورفع كشوفات أسماء الناجحين في الثانوية العامة بسوريا لاعتمادها رسميا، وأخيرا الإعلان عن أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2018 بسوريا حسب المحافظة ثم تحميلها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات.

بوابة النتائج الامتحانية السورية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفصل الدراسي الثاني دورة 2018 برقم الاكتتاب خلال وقت قريب، وسنتابع تصريحات موقع الوزارة الرسمي حال ورود أي جديد عن نتيجة.