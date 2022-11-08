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تراند اليوم : نتائج بكالوريا في سوريا 2018 ,, www.moed.gov.sy موقع وزارة التربية نتائج الشهادة الثانوية في سوريا 2018 البكالوريا العامة و الشرعية و المهنية وزارة التربية و التعليم

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موقع وزارة التربية السورية لصدور نتائج شهادة التعليم الثانوي العام في سوريا 2018 البكالوريا حسب رقم الاكتتاب و حسب الاسم  www.syrianeducation.org.sy و http://www.moed.gov.sy/site في كل المحافظات و المراكز ستصدر قريبا و يتم اتاحتها لجميع الطلاب و مختلف الفروع الشرعية و الفنية و المهنية النسوية و الصناعية و التجارية و شهادة الثانوية العامة السورية على الموقع الالكتروني لنتائج امتحانات اخر العام الدورة الاساسية .

نتائج البكالوريا 2018 في سوريا برقم الاكتتاب

كمثل كل عام ينتظر طلاب الفروع المختلفة موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا السورية بفارغ الصبر في ظل الاجواء التى تحدث بالبلاد و يقوم موقع وزارة التربية الجديد www.moed.gov.sy باعلان درجات المواد بطرق مختلفة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب او حسب المدرسة و اسماء الاوائل في الثانوية العامة و الشرعية و المهنية على مستوى القطر في كل محافظات سوريا مثل حلب و دمشق و اللاذقية و الحسكة و دير الزور و  و ريف دمشق و حماة و غيرها من المناطق المقسمة للادارات التعليمية .

موقع وزارة التربية السورية نتائج 2018 www.syrianeducation.org.sy

بجانب الموقع الالكتروني الجديد www.moed.gov.sy يظل الرابط القديم صاحب الوجود الاكبر و الاشمل و يحظى بمعاملة خاصة لانه الموقع الرسمي لوزراة التربية في سوريا www.syrianeducation.org.sy و كانت و مازالت تعلن عليه نتائج شهادة الثانوية في سوريا و لكن للتسهيل على الطلاب و اولياء الامور في الاستعلام و معرفة الدرجات و المجموع العام و الاستعداد للمفاضلة الالكترونية و بسبب ما تعرضت له سيرفرات الموقع من قبل فتم انشاء موقع اضافي و هو الجديد يعلن كلاً منهما نتائج البكالوريا السورية 2018 في نفس الوقت كما تم مع نتائج التاسع منذ ايام قليلة للتعليم الاساسي و الشرعي و تجدون عليه الثانوية العامة و الشرعية و المهنية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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