تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول ذي قار برقم التسجيل والأسم عبر موقع وزارة التربية العراقية والسومرية وموقع ناجح والنجاح

بات ظهور نتائج الثالث متوسط محافظة ذي قار والمدن التابعة لها وهي الناصرية،الشطرة،الرفاعي،سوق الشيوخ،الجبايش قريبة للغاية، وذلك بعد فترة من الترقب وصلت للأسبوع الثاني، بعد أن كان من المفترض صدور النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية بعد عيد الفطر مباشرة، ولكن يبدو أن الأمور لم تسير داخل المديريات التابعة للوزارة كما كان مخططاً له، حيث أن بعض المحافظات تأخرت في عمليات التدقيق وتجهيز نتائج الطلاب، ليتم تأجيلها لأكثر من مرة، إلا أن منتصف الأسبوع الحالي وتحديداً قد يكون غداً الأثنين هو الموعد النهائي لنشر روابط نتائج الثالث متوسط بمختلف محافظات العراق.

نتائج الثالث متوسط محافظة ذي قار

ويمكن لجميع طلاب محافظة ذي قار ومختلف المدارس التابعة لها الحصول على نتائج الثالث متوسط فور اعتمادها مباشرة خلال ساعات من خلال الإسم ورقم التسجيل الخاص بالطالب، وسنقوم بنشر رابط ملف النتيجة مباشرة فور الحصول عليه.

عاجل، يتم إعلان النتيجة الآن حصرياً على قناة الفضائية التربوية بالأسم والمدرسة، وسيتم اتاحتها ألكترونيا عبر نا بعد لحظات، تردد قناة التربوية العراقية 110776 على النايل سات.

وسنكون متابعين معكم على مدار الساعة لأخر تطورات ظهور نتائج متوسط العراق، وسنوافيكم بأخر الأخبار وروابط النتيجة فور نشرها مباشرة،وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية

وتواصل الآن قناة الفضائية العراقية التربوية نشر أسماء الطلاب من كشوف المدارس مشمولة بأحد الكلمات الثلاثة “ناجح، مكمل، راسب”، على أن يتم رفع النتائج الخاصة بجميع المحافظات في غضون ساعات على موقع وزارة التربية العراقية.

النتائج http://www.results-iq.com/