تراند اليوم : القنوات الناقلة لكأس العالم 2022

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 ،وينتظر عشاق كرة القدم، وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية، بفارغ الصبر موعد تصفيات مونديال 2022، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من المفاجآت في المتجر يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات عنيفة بين الفرق المشاركة، وبعد تحويلها معرفة موعد هذا اليانصيب أمر بالغ الأهمية، والآن أصبح من الضروري بالنسبة لنا تقديم موعد قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمنتخبات.

وينص قانون الفيفا على حق القارة الأوروبية في المشاركة بثلاثة عشر فريقًا في النهائيات، ومن المتوقع أن يشارك ثلاثة عشر فريقًا أوروبيًا في مونديال قطر 2022 م، بعد تأهل ثلاثة فرق من القارة الأوروبية إلى العالم. نهائي الكأس بعد المشاركة في التصفيات.

ماهي القنوات التي ستنقل مباريات كأس العالم؟

ستكون شبكة قنوات "بيين سبورتس" الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة الأربع والستّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتّع شبكة القنوات القطرية المشفرة بالحقوق الحصرية لكأس العالم، كما ستبثّ قنوات الكأس عددا من المباريات على قنواتها المشفرة ولن تتمكن أيّ قناة أخرى من بثّ المباريات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولن يتسنّى للمشاهدين متابعة مباريات كأس العالم، إلاّ عبر شراء جهاز مشفر بالاضافة الى اشتراك مدفوع الأجر مسبقا.

ويمكن أيضا للمشاهدين في تونس متابعة كأس العالم عبر القمر الاصطناعي أسترا، وذلك على قناة "تي اف ان" الفرنسيّة التي أضحت مفتوحة دون تشفير، وستبثّ 28 مباراة من جملة 64 مباراة من بينها جميع مباريات المنتخب الفرنسي الذي سيواجه تونس يوم 30 نوفمبر على الساعة الرابعة بعد الزوال، وستكون هذه المباراة الوحيدة التي تبثّ للمنتخب التونسي على القناة الفرنسيّة التي ألغت التشفير مؤخّرا وغيّرت تردداتها إلى 11377 / verticale / 22999 / 2/3.

كما يمكن للمشاهدين في تونس، متابعة مباريات كأس العالم على القمر الإصطناعي هوتبيرد على القنوات السويسرية SRF وRTS وRSI.

وستبثّ القنوات الألمانيّة المعتادة مباريات كأس العالم، وهي كلّ من ZDF وDAS ERSTE ومجموعة قنوات MEDIASET ESPANA وستنقل قناة RAI 1 الإيطالية 28 مباراة من كأس العالم.

ماهي أهم البرامج الرياضيّة خلال فترة المونديال ؟

أمّا بخصوص البرامج التلفزية التي يمكن متابعتها خلال فترة كأس العالم، أعلنت شبكة "بيين سبورتس" أنّها ستبثّ عديد البرامج المتنوعة بين إخبارية وتحليلية ووثائقية خاصّة بكأس العالم، وستشهد برامجها حضور عديد النجوم العالميين مثل جون تيري ولوثر ماتيوس وكاكا والكساندرو ديل بيارو وارسان فينغر ودافيد فيا وغاري نيفيل، بالإضافة إلى تواجد 4 أسماء تونسيّة، وهي المحلّل الفني لموزاييك كريم حقي وطارق ذياب وحاتم الطرابلسي والصحفي طارق الغديري.

كما ستخصّص قناة الكأس القطريّة برمجة خاصّة للمونديال عبر جميع برامجها وستنقل أجواء كأس العالم في قطر وخارجها، وذلك عبر قنواتها المفتوحة.

ولن تحيد القنوات التونسيّة عن بقيّة منافسيها حيث ستخصّص كلّ القنوات تقريبا برامج خاصّة بكأس العالم فيفا قطر 2022 وسيؤثّث هذه البرامج كلّ من عادل بوهلال على قناة التاسعة في برنامج يومي طيلة كأس العالم، ومعز بن غربية في قناة قرطاج + في برنامج يومي، و أمين قارة في قناة الحوار التونسي في انتظار تحديد دوريّة البرنامج.

كما ستبثّ التلفزة التونسيّة برنامجا رياضيا يوميا على القناة الوطنيّة الأولى في انتظار الإعلان الرسمي عن هويّة مقدّم هذا البرنامج.