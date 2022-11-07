تراند اليوم : تحميل جدول مباريات كأس العالم 2022

جدول مباريات كاس العالم يعرض مجموعة من الفرق الرياضية في كرة القدم والتي سوف تشارك في كأس العالم بدولة قطر ، حيث ان كل كوستاريكا واستراليا قد تأهلت من خلال الملحق، وذلك يكون هناك 32 منتخب سوف يشارك، لذلك في سطور هذه الفقرة سنقوم بوضع اهم المعلومات عن اسماء الفرق التي سوف تتأهل علي النحو التالي

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت الجمعة في الأول من أبريل/نيسان 2022، سيكون جدول البطولة كالآتي:

جدول كأس العالم 2022 ومواعيد المباريات (بتوقيت مكة المكرمة)

الدور الأول (دور المجموعات)

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

20 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × الإكوادور (ملعب البيت، 19:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: السنغال × هولندا (ملعب الثمامة، 13:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × السنغال (ملعب الثمامة، 16:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور (ملعب خليفة، 19:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر (ملعب البيت، 18:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال (ملعب خليفة، 18:00).

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز)

21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران (ملعب خليفة، 16:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: أميركا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا (ملعب البيت، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا (ملعب الثمامة، 22:00).

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية (ملعب لوسيل، 13:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك (ملعب 974، 22:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين (ملعب 947، 22:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك (ملعب لوسيل، 22:00).

المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، والدانمارك، وتونس)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × أستراليا (ملعب الجنوب، 22:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدانمارك (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × أستراليا (ملعب الجنوب، 13:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: أستراليا × الدانمارك (ملعب الجنوب، 18:00).

المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، وألمانيا، واليابان)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × كوستاريكا (ملعب الثمامة، 19:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان (ملعب خليفة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × كوستاريكا (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كوستاريكا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا (ملعب البيت، 13:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب (ملعب الثمامة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا (ملعب خليفة، 19:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00).

المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا (ملعب لوسيل، 22:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون (ملعب الجنوب، 13:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا (ملعب 974، 19:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا (ملعب الجنوب، 13:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).

المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا (ملعب 974، 19:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي (ملعب لوسيل، 22:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا (ملعب المدينة التعليمية 16:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16)

الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 49) (ملعب خليفة، 18:00).

الثالث من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50) (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52) (ملعب الثمامة، 18:00).

الرابع من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51) (ملعب البيت، 22:00).

الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

الخامس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54) (ملعب 974، 22:00).

السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

السادس من ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (49) × الفائز في (50). (57) (ملعب لوسيل، 22:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60) (ملعب الثمامة، 18:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم 2022

13 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (57) × الفائز في (58). (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).

14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022

17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

18 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (61) × الفائز في (62). (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).