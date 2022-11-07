تراند اليوم : توقعات كاس العالم 2022 ... من سيربح كاس العالم ؟

توقعات كاس العالم 2022 ، في الوقت الذي اقترب فيه البدء في نهائيات كأس العالم لعام 2022 في قطر، أخذ الجميع يتنبأ بشأن الفائز في الكأس لعام 2022، وفي الوقت الذي يتعلق الامر في اختيار الفائز في كأس عام 2022 للميلاد، يلجأ الكثير من الناس الى فكرة الحظ والاعتماد أيضا على أجهزة الكمبيوتر، حيث تم اللجوء الى حاسوب عملاق، حيث يختار بشكل عشوائي الفائز في بطولة كأس العالم لعام 2022، لنتعرف بشكل اكبر عن الفائز في بطولة كأس العالم.

كأس العالم 2022 ويكيبيديا

FIFA 2022 سوف تكون النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية الربع سنوية وذلك لمنتخبات FIFA الوطنية، والتي سوف يتم اقامتها في قطر في الفترة التي تقع ما بين عشرين من نوفمبر الى الثامن عشر من ديسمبر لعام 2022 للميلاد، كونها المرة الأولى التي سيتم اقامتها في العالم العربي، لكن المرة الثانية التي تشهد آسيا اقامتها بعد عام 2002، بعدما تم اقامتها في كوريا واليابان.

حيث ستكون تلك النسخة السابعة والأخيرة من المونديال، التي ستتم بمشاركة اثنين وثلاثين فريقا، كما وتم استكشاف إمكانية تنفيذها في نسخة 2022 للميلاد، بينما تم التخلي عن تلك الفكرة في تاريخ اثنين وعشرين من شهر مايو لعام 2019 للميلاد، تبعا لوجود العديد من الصعوبات، كما وكانت الخطة الأولية من أجل استيعاب اثنين وثلاثين فريقا بدلا من استيعاب ثماني واربعون فريقا، وذلك مع مشاركة ثماني وأربعون فريقا في نسخة 2026، والتي سيتم اقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

من سيربح كأس العالم 2022

تم التوقع من قبل احد أجهزة الكمبيوتر العملاقة عل ان تكون المباراة النهائية لكأس العالم 2022، في قطر بين الارجنتين بقيادة النجم اللامع ليونيل ميسي، بينما البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، كما وعملت صحيفة ذا صن البريطانية، بالنشر عن تلك الدراسة التي تم اجراءها من قبل شركة بي سي إيه ريسيرش، والتي وضعت توقعها في هذا الكمبيوتر على ان يفوز منتخب الارجنتين في لقب ركلات الترجيح.

كما وعمل الكمبيوتر على حساب النتائج وفقا لإحصائيات لاعبي الفيديو وعينة من مئة واثنين وتسعين مباراة وذلك في مرحلة المجموعات، بينما أربعة وستون مباراة في مرحلة خروج المغلوب من آخر اربع بطولات لكأس العالم.

ووجب التنويه انه في مونديال 2022 تم تأهيل الأرجنتين في المجموعة الثالثة، تلك التي ضمت السعودية، والمكسيك وبولندا، بينما تم تأهيل البرتغال في المجموعة الثامنة تلك الجي جمعت غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية، وتم التأكيد من قبل ميسي على ان كأس العالم في قطر سوف يكون نهاية كاس العالم وفق مسيرته الكروية، ومن المحتمل ان يكون هذا أيضا حال رونالدو، كما ووصل ميسي الى نهائي في كأس العالم 2014 مع الارجنتين، لكنه خسر في ذلك0-1 أمام ألمانيا.

كما وتم الكشف من قبل سفير التراث القطري النجم المصري وائل جمعة، أثناء مقابلة معه بخصوص الفرق المتنافسة من أجل بلوغ الأدوار العليا في المونديال والتي يتوقع ان تفوز في لقب البطولة، حيث كانت تلك المقابلة قبل عام من انطلاق مونديال 2022 في قطر، وتم الإشادة من قبل نجم منتخب الفراعنة والنادي الأهلي السابق بشأن استعداد دولة قطر من أجل تنظيم البطولة، الأمر الذي سمح للأجانب بالتعرف على التغيير الحضاري والثقافي أيضا، وقراءة العديد من المقالات التي تتحدث عن العرب للأجانب.

حيث يتوقع ان تصل البرازيل وفرنسا الى النهائيات، وكل من هؤلاء الفريقين كان لهما لاعبون جيدون في كافة الخطوط، وحصلوا أيضا على نتائج ممتازة في التصفيات، كما وتمكن المنتخب الفرنسي من الفوز في دوري الأمم الأوروبية.