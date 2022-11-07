تراند اليوم : فانتازي كاس العالم قطر 2022 .. fifa world cup 2022 fantasy فانتازي كاس العالم قطر 2022

fifa world cup 2022 fantasy أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الفانتازي الخاص بكأس العالم قطر 2022، قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا من جميع القارات.

نظام فانتازي كأس العالم قطر 2022

يتشابه نظام فانتازي كأس العالم قطر 2022، مع الفانتازي الخاص بالدوري الإنجليزي، إذ يحصل اللاعب الذي يشارك لمدة 60 دقيقة على نقطة واحدة، و3 نقاط لأي لاعب يقدم تمريرة حاسمة خلال المباراة، بينما يحصل حارس المرمى على 5 نقاط، حال خروجه بشباك نظيفة «كلين شيت»، لكن بشرط استمراره داخل الملعب لفترة تفوق 70 دقيقة.

- هدف عن طريق حارس مرمى: 9 نقاط.

- 3 تصديات لحارس المرمى: نقطة واحدة.

- تصدي حارس المرمى لركلة جزاء: 3 نقاط «استثناء الأدوار الإقصائية».

- مدافع يحافظ على نظافة شباك فريقه: 5 نقاط «يشارك لمدة 60 دقيقة حد أدنى».

- تسجيل هدف عن طريق مدافع: 7 نقاط.

- حفاظ لاعبي خط الوسط على نظافة شباك مجموعتهم: نقطة واحدة «يشارك 60 دقيقة حد أدنى».

- تسجيل لاعب خط الوسط: 5 نقاط.

- نقطة عن كل 3 تدخلات أرضية للاعب خط الوسط.

- تسجيل هدف عن طريق مهاجم: 5 نقاط.

- نقطة مقابل كل تسديدتين في إطار المرمى.

- نقطتين لكل لاعب يسجل منتخب بلاده ضربة جزاء.

يمكنك التسجيل في فانتازي كأس العالم 2022 من هنا

خصم النقاط في فانتازي كأس العالم

- بطاقة صفراء: خصم نقطة.

- بطاقة حمراء: خصم نقطتين.

- هدف عكسي: خصم نقطتين.

- التسبب في ضربة جزاء: خصم نقطة واحدة.

- خصم نقطة واحدة عن كل هدف في شباك المنتخب.

- خصم نقطة واحدة عن كل هدف تستقبله الشباك بعد الهدف الأول.