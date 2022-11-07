تراند اليوم : بث مباشر مانشستر .. مانشستر سيتي مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

بث مباشر مانشستر .. مانشستر سيتي مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد استون فيلا أستون فيلا مقابل مانشستر سيتي اليوم الاربعاء في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد حقق الانتصار في اخر جولتين من المقرر اليوم ان يستقبل استون فيلا ارضه حامل اللقب فريق مانشستر سيتي الذي حقق هو الاخر الانتصار في اخر وذلك خلال مباريات الأسبوع الرابع عشر وذلك خلال مباريات الأسبوع الرابع عشر ، وذلك خلال الموسم ، وسوف تبدا الموافق اليوم الموافق 1 ديسمبر مباراه مانشستر سيتي و استون فيلا في تمام الساعه العاشره الربع مساءا القاهره والحاديه عشر والربع السعوديه.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

مانشستر سيتي هو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، مانشستر سيتي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 29 نقطه وذلك بعد ان خاض 13 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم كان مان سيتي قد حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل وخسر أيضا الفريق في مبارتان قبل مواجهه استون فيلا ، مانشستر سيتي كان حقق حساب الانتصار في الجوله ، الدوري هذا الانتصار علي فريق وست هام الاحد يوم الاحد وقد حقق مان سيتي الانتصار في هذه المباراة المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.

بث مباشر مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وعلي الجانب الاخر فريق استون فيلا صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك خلال مباريات الجوله الرابعه عشر من الدوري الممتاز لهذا الموسم ، فريق استون فيلان بعد ان أعلن تولي تولي ستيفن جيرارد قياد الفريق في الدوري وهو حقق الانتصار في اخر مبارتان لعبهم في الدوري والانتصار الفريق الأول في الدوري كان حساب فريق كريستال بالاس يوم السبت الماضي وحقق استون الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق استون فيلا قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب برصيد 16 نقطه وذلك بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه وخسر الفريق في 7 مباريات.