تراند اليوم : ماتش ليفربول بث مباشر .. ماتش ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم ماتش ليفربول وايفرتون لايف

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يسعي الريدز ليفربول إلي الإستمرار في تحقيق النتائج المميزة التي حققها في الفترة الأخيرة وإستغلال عوامل كثيرة من أجل الفوز في ديربي الميرسيسايد، فهل ينجح بالتفوق علي حساب نادي إيفرتون في خضم هذه المواجهة النارية التي لن تكون سهلة علي الإطلاق، حيث يأمل فيها ليفربول إلي تحقيق العلامة الكاملة علي حساب الخصم القوي مثلما تحققت له النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة بعد هزيمة كان قد تلقاها بشكل مفاجيء من نادي وست هام يونايتد.

إيفرتون الذي يستمر في تحقيق النتائج السلبية الأخيرة حيث لم ينجح في تحقيق الإنتصار منذ ثمان جولات ماضية، فهل ينجح بالعودة للنتائج الإيجابية من جديد عبر بوابة نادي ليفربول في ديربي لا يعترف أبداً بما يفعله الفريقين في المواجهات الأخيرة، حيث يكون آخر شيء ينظر له مستوي المنافس في المواجهات الأخيرة أو علي مدار الموسم، الديربي دائما له حسابات خاصة من جانب اللاعبين ، وبالتالي ستكون هذه النظره حاضرة لدي لاعبي الفريق.

نادي ليفربول كان قد نجح في المواجهة الأخيرة بالتفوق علي حساب نادي ساوثهامبتون بنتيجة كبيرة، ويأمل في الإستمرار، بينما نادي إيفرتون قد تلقي خسارة جديدة في المسيرة من نادي برينتفورد بهدف دون رد.