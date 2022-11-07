تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 73 HD المؤسس عثمان الحلقة 73 كاملة مترجمة للعربية

بثت قناة ATV التركية مساء الاربعاء مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 73 فيما نقلها موقع النور بلاي مترجمة للغة العربية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وتركيا بفيديو مسلسل قيامة عثمان الحلقة 73 مترجمة للعربية، والتي أظهرت عثمان وهو يختار حليفه الجديد من الصليبين وينصب الافخاخ لنيكولا ودوغاتس وكوسيس، ففي بداية مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة 73 واصل الغازي عثمان نضاله لتثبيت اسس الدولة العثمانية ومكافحة الخونة والجواسيس.

وتصدر " مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 73 " التركي التريند في الوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي في تركيا ومصر وفلسطين والاردن وسوريا واليمن منذ ساعات الصباح والمساء بشكل مكثف.

وخيم الترحيب والثناء على مسلسل قيامه عثمان الحلقة 73 على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التاريخية التي جرى تداولها.