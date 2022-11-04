تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وسموحة بث مباشر مباراة الزمالك وسموحه HD مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحه smouha vs al zamalek في منافسات الدوري المصري اليوم الثلاثاء ، بعد ان بدا مشوراه الافريقي بتعادل مخيب للآمال مع بترو اتليتكو الانجولي من المقر اليوم ان يعوده فريق الزمالك لمنافسات الدوري الممتاز بمواجهه قويه خارج ارضه مساء وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق سموحه وذلك لحساب مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الزمالك وسموحه الليله علي ارضيه ملعب الجيش ببرج العرب وذلك في بداي مباريات هذا الاسبوع من الدوري وفي لقاء قوي ايضا سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 فبراير مباراه الزمالك وسموحه في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره.

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الزمالك هو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك قادم لمباراته في الاسبوع التاسع في الدوري من تعادل في بدايه مشوراه في دوري ابطال افريقيا في هذا الموسم وهذا التعادل جاء لفريق الزمالك مع فريق بترو اتليتكو الانجولي السبت الماضي وبعد ان كان فريق الزمالك متاخر في النيجه بهدفين عاد فريق الزمالك ليحقق تعادل في الشوط الثاني من المباراه وذلك بنتيجه هدفين لكل فريق ، وحاليا الزمالك يحتل في جدول ترتيب الدوري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 مباريات الي الان ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراه وخسر ايضا مباراه واحده وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق الانتصار لخطف صدرا الدوري.

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وعلي الجانب الاخر فريق سموحه فهو صاحب الارض في هذا اللقاء وذلك لحساب مباريات النصف الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، فريق سموحه قبل ان يستقبل الزمالك حاليا هو صاحب المركز الرابع في الدوري وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم سموحه بعد ان خاض هو الاخر 8 مباريات الي الان ومن خلالهم تمكن سموحه من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر سموحه مباراه واحده في الدوري ، واخر مباراه لعبها فريق سموحه في الدوري كانت مع فريق البنك الاهلي الخميس الماضي وقد حقق سموحه الانتصار في ذهه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق سموحه هو الاخر سوف يبحث عن الانتصار لتعزيز مركزه في جدول الترتيب.