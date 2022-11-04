تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد ..  بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان paris sg vs real madrid اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره تنطلاق منافسات دور ال16 من دوري الابطال اوروبا لهذا الموسم بمواجهه ينتظرها عشاق الكره العالميه حول العالم سوف تجمع ريال مدريد الاسباني متصدر الليغا الاسبانية في هذا الموسم مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان صاحب اقوى خطوط هجوم في دوري الابطال الليله ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل باريس سان جيرمان علي ارضيه ملعبه خصمه ريال مدريد وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الدوري ، وسوف تلعب قمه مباريات هذا الدور في دوري الابطال بين بطل اسبانيا الريال ونظيره بطل فرنسا باريس سان جيرمان الليله علي ارضيه ملعب بارك دي برانس.

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الريال يخوض لقاء الليله خارج ارضه وذلك في بدايه مباريات دور ال16 من منافسات دوري الابطال اوروبا لهذا الموسم ، الريال قبل مباراته في دوري الابطال كان قد تعثر في مباراته الاخيره في الدوري والتي كانت مع فريق فياريال في الاسبوع الرابع والعشرين من الدوري الاسباني وقد تعادل الريال في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف ، وكان الريال قد وصل لدور ال16 في منافسات دوري الابطال بعد ان تصدر مجموعته في دور المجموعات وذلك برصيد 15 نقطه بعد ان خاض في المجموعه 6 مباريات وحقق من خلالهم الريال الانتصار في خمس مباريات وخسر الريال ميباراه واحده فقط في دوري الابطال في هذا الموسم ، الريال خارج ارضه وفي مباراته في الذهاب سوف يريد تحقيق نتيجه جيده قبل لقاء العوده.

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بينما باريس سان جيرمان فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من منافسات دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، الفريق الباريسي الذي دخل منافسات دوري الابطال في هذا الموسم باقوي خطوط بين جميع فرق هذا الموسم كان قد تمكن من عبور دور المجموعات بسهوله وذلك بعد ان احتل المركز الثاني خلف السيتي في المجموعه الاولي وذلك بعد ان جمع 1 نقطه من خلال لعب 6 مباريات في المجموعه وحقق من خلالهم الفريق الفرنسي الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وهو الاخر خسر مباراه واحده في دور المجموعات ، واخر مباراه مباراه لعبها باريس سان جيرمان قبل ان يستقبل الريال كانت في الدوري الفرنسي ومع فريق رين الجمعه الماضيه وقد حقق باريس سان جيرمان الانتصار في هذه المباراه بهدف دون رد.