تراند اليوم : مباراة الزمالك اليوم بث مباشر .. ماتش الزمالك وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى مواصلة الانتصارات على أمل الانقضاض على الصدارة مؤقتا لحين عودة المنافس التقليدي لمبارياته المحلية على أمل تعثره في أي مباراة ، بالإضافة لرغبة المدير الفني للعودة للإنتصارات مجددا بعد التعادل المخيب للآمال أمام بيترو اتليتكو في الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا بهدفين لمثليهما ، خاصة وأن الفريق سيخرج في الجولة الثانية لمواجهة ساجرادا الأنجولى بملعب الأخير وهى المباراة التي لا بديل فيها للفريق سوى الفوز للعبور لدور الثمانية من البطولة في ظل سعى الجميع داخل النادى لتحقيق تلك البطولة الغائبة من فترة طويلة .

وسيجرى كارتيرون بعض التغييرات الطفيفة على تشكيلة الفريق وخاصة الخط الخلفى الذى شهد اهتزاز كبير في المباراة الأخيرة أمام بيترو اتليتكو بالإضافة للدفع بأحد عناصر الخبرة بجانب إمام عاشور في منطقة الوسط بدلا من هشام ماجد الناشئ الذى شارك في اللقاء الأخير بديلا لطارق حامد المصاب ولم يثبت نفسه في القوام الأساسى للفريق الأبيض ، بالإضافة لعودة يوسف أوباما للتشكيلة الأساسية بعد تألقه اللافت وإحرازه لهدف في لقاء بطل أنجولا .

على الجانب الآخر، يخوض سموحه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الذى حققه في الجولة الماضية خارج ملعبه على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بالمسابقة .

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحه لاستغلال حالة النشوة عند لاعبيه من أجل خطف نقاط مباراة الزمالك للتقدم خطوة مهمة في الجدول للعودة من جديد للمشاركة في البطولات القارية في ظل ثبات المستوى الفني عند الفريق منذ انطلاق الدورى .

ويغيب عن صفوف سموحه الثنائي شريف رضا وأحمد عيد بسبب الإصابة ، وأحمد رمضان بيكهام، ومروان حمدي بسبب الإيقاف، بعد حصول الأول على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وحصول الثاني على البطاقة الصفراء الثالثة.