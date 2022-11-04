تراند اليوم : بث مباشر الرجاء .. مباراة الرجاء مباشر HD بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي واولمبيك خريبكة بث مباشر الرجاء البيضاوي واولمبيك خريبكة

تنطق في الدوري المغربي مباراة الرجاء الرياضي وتولمبيك خريبكة في الأسبوع السابع عشر عبر نقل مباشر على قناة المغربية الرياضية من ملعب الفوسفاط.

وننقل لكم في بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي ضد أولمبيك خريبكة khouribga vs raja club في منافسات الدوري المغربي اليوم الثلاثاء ، حيث من المقرر اليوم ان يحل فريق الرجاء الرياضي وهو يبحث عن الاقترب من الوداد المتصدر ضيفا ثقيلا علي صاحب المركز الثاني عشر فريق أولمبيك خريبكة وذلك لحساب مباريات الاسبوع السابع عشر ضمن ايضا منافسات الدور الثاني من الدوري المغربي لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الرجاء و أولمبيك خريبكة الليله علي ارضيه ملعب الفوسفاط معقل أولمبيك خريبكة والذي سوف يستقبل علي الرجاء في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب انتهت بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 فبراير مباراه الرجاء و أولمبيك خريبكة في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة الرجاء الرياضي وأولمبيك خريبكة

الرجاء الرياضي هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من منافسات الدوري المغربي لهذا الموسم ، فريق الرجاء قبل مباراه أولمبيك خريبكة في الدوري كان قد بدا مشوراه في دوري ابطال افريقيا في هذا الموسم بانتصار صعب علي ارضه في الجوله الاولي علي حساب فريق امازولو الجنوب افريقي السبت الماضي وحقق الرجاء الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، يحتل فريق الرجاء في الدوري المغربي وقبل مباراته في هذا الاسبوع المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطه وذلك بعد ان خاض 16 مباراه الي الان ومن خلالهم حقق الرجاء الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر الرجاء مبارتان فقط في الدوري.

مباراة أولمبيك خريبكة والرجاء الرياضي يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر فريق أولمبيك خريبكة فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري المغربي لهذا الموسم ، فريق أولمبيك خريبكة قبل مواجهه الرجاء هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المغربي لهذا الموسم وذلك برصيد 18 نقطه جمعهم أولمبيك خريبكة بعد ان خاض هو الاخر 16 لقاء الي الان في الدوري ومن خلال هذه المباريات كان الفريق قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في لقاءات وخسر ايضا أولمبيك خريبكة 6 لقاءات قبل ان يستقبل الرجاء الليله ، واخر مباراه لعبها فريق أولمبيك خريبكة في الدوري كانت مع فريق الجيش الملكي قد حقق أولمبيك خريبكة الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدفين مقابل لاشئ.